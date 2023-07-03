Как там, на море? Показываем актуальную обстановку на курортах Краснодарского края

На пляжах Кубани в начале июля по-разному — где-то пляжи атаковали водоросли, в других местах вода чистая, а к берегу приплывают дельфины. Собрали посты из соцсетей с обстановкой на курортах

В Краснодарском крае 3 июля жарко, прогноз на ближайшие дни также обещает высокую температуру воздуха и морской воды. По данным ЦГМС региона, самое холодное море сейчас в Анапе — 22 °С, на курортах Азовского моря и в Сочи вода прогрелась до 24 °С, в Туапсе — до 25 °С.

Во вторник, 4 июля, в Краснодарском крае прогнозируют повышение температуры до 37 °С. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди с грозой. Подробно о погоде мы писали здесь.