Как там, на море? Показываем актуальную обстановку на курортах Краснодарского края
На пляжах Кубани в начале июля по-разному — где-то пляжи атаковали водоросли, в других местах вода чистая, а к берегу приплывают дельфины. Собрали посты из соцсетей с обстановкой на курортах
В Краснодарском крае 3 июля жарко, прогноз на ближайшие дни также обещает высокую температуру воздуха и морской воды. По данным ЦГМС региона, самое холодное море сейчас в Анапе — 22 °С, на курортах Азовского моря и в Сочи вода прогрелась до 24 °С, в Туапсе — до 25 °С.
Во вторник, 4 июля, в Краснодарском крае прогнозируют повышение температуры до 37 °С. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди с грозой. Подробно о погоде мы писали здесь.
В соцсетях 3 июля жители и гости Кубани показывают обстановку на курортах. В Анапе к берегу приплыли дельфины, в сети пишут, что отдыхающие кормят животных рыбой.
На некоторых пляжах Анапы по-прежнему водоросли. О споре на тему того, нужно ли с ними бороться, Юга.ру недавно писали здесь.
Судя по постам в сети, сейчас чисто на пляжах в станице Благовещенской.
Краснодарский блогер-путешественник Роман Кокорин 3 июля показал ярко-голубое море вблизи Геленджика.
В Сочи 3 июля рассказали, какие пляжи доступны семьям с колясками. К перечисленным зонам отдыха не нужно спускаться по лестнице. Как сообщила администрация города, таких пляжей сейчас 40. Где найти нужный пляж в своем районе, рассказали в видео.
На побережье Азовского моря 3 июля без медуз, сообщают в соцсетях. По крайней мере, их нет на Должанской косе.
Напомним, Юга.ру писали, что в пригороде Краснодара, в станице Старокорсунской, инвестор так и не начал строить пляж для отдыха. Его открытие недавно перенесли на 2024 год. Подробнее здесь.