В Краснодаре начали достраивать проблемный ЖК «Кларисса». Долгострою больше 20 лет

Инвестор начал достраивать ЖК «Кларисса» в Краснодаре. Один из литеров обещают закончить к концу 2023 года

В пресс-службе администрации Краснодара добавили, что литер инвестор планирует сдать до конца 2023 года. Параллельно с этим решаются юридические вопросы по 5 литеру.

«Сейчас идет уборка накопившегося за годы мусора, покос травы. Работа кипит. До конца недели поручил ознакомить собственников с дорожной картой по достройке 4 секции», — добавил Наумов.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил , что инвестор приступил к работам в ЖК «Кларисса». Строители вышли на площадки 4 и 5 литеров.

Региональный директор по строительству ГК «Догма» Сергей Милованов сказал, что техническое состояние строительных конструкций 4 литера признано работоспособным. Сейчас строители будут укреплять железобетонные конструкции, реконструируют инженерно-технические сети и подключат дом к сетям инженерно-технического обеспечения.

Ранее Юга.ру рассказывали об этом проблемном долгострое. ЖК начали строить в 2002 году на пересечении Кубанской Набережной и Советской. Внешние строительные работы продолжались до 2014, после чего объект возводить прекратили.

В августе 2022 года на фасаде здания дольщики повесили баннер с надписью «Памятник бездействия властей. Ждем квартиры 20 лет». Через несколько месяцев после этого люди записали видеообращение главе СК РФ Александру Бастрыкину.

В марте 2023 года под стражу заключили бывшего замдиректора застройщика ЖК «Кларисса». Её подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следователи наложили аресты на несколько квартир и земельный участок фигурантки дела и её мужа.