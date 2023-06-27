В Краснодарском крае пробка к морю. Затор образовался на въезде и выезде из Туапсе

На въезде в Туапсе образовалась 10-километровая пробка, на выезде затор — 7 километров

27 июня в Краснодарском крае образовалась пробка к морю. По данным сервиса «Яндекс.Карты», 10 километров со стороны Лазаревского в Туапсе удастся проехать за час.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

На карте пользователи отметили ДТП, которое произошло около 16:30 в левом ряду на пути к Туапсе.



Также от места ДТП до выезда из Туапсе в сторону Сочи затор растянулся на примерно 7 километров. По данным СМИ, на участке дороги произошла авария в районе нефтебазы. Пробка тянется практически до пансионата «Южный».