На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка длиной около 10 км
На утро воскресенья, 2 июля, пробка из легковых автомобилей на подъезде к Крымскому мосту растянулась приблизительно на 10 км
По информации в сети паромная переправа принимает только грузовые автомобили, поэтому весь легковой транспорт и автобусы с отдыхающими могут попасть из Краснодарского края в Крым только через Крымский мост.
Все легковые автомобили должны ехать по левой полосе, по правой направляют пассажирские автобусы. По свидетельствам очевидцев сотрудники ДПС разворачивают и отправляют в хвост пробки выехавшие в правую полосу легковые автомобили. Многие отдыхающие делятся информацией в телеграм-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ». По их сообщениям, в период с 4:00 до 6:00 часов утра время в пробке вместе с досмотром до выезда на мост составляло не более полутора часов. Но уже к десяти утра количество автомобилей значительно выросло, а значит, увеличилось и время проезда.
На подъезде к мосту находится пункт досмотра, где проверяют транспорт и багаж. Минтранс в своем телеграм-канале напомнил о том, что для быстрого прохождения досмотра нужно упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. На пункте есть две возможности: ручной досмотр багажа, когда сумки нужно выгрузить на ленту, и «рентген», куда нужно загонять автомобиль, не выгружая вещи. По свидетельствам прошедших этот этап водителей, второй вариант занимает больше времени.
В светлое время суток автомобилей гораздо больше, чем ночью. На момент публикации пробка, согласно онлайн-сервисам «Google Карты» и «Яндекс Карты», составляет около 11 км, проезд по последнему участку пути перед пунктом досмотра может занять около 2 часов (по факту время может увеличиться).
При этом по данным телеграм-канала «Крымский мост | Новости Крыма» 2 июля в 8:00 утра длина пробки на подъезде к мосту составляла около 6,5 км, а время проезда до КПП до трех часов. Это свидетельствует о том, что продолжительность пребывания в пробке не стоит преуменьшать, как и рассчитывать на быстрый проезд.
Юга.ру писали о том, что 27 июня образовался затор на въезде и выезде из Туапсе. 29 июня образовалась пробка длиной 8 км между Сочи и Лазаревским.
Также на момент публикации сервисы онлайн-карт показывают затрудненные участки пути на трассе М-4 в районе Горячего Ключа и на автодороге А-289 от станицы Анастасиевской до колхоза Светлый Путь.