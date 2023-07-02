На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка длиной около 10 км

По информации в сети паромная переправа принимает только грузовые автомобили, поэтому весь легковой транспорт и автобусы с отдыхающими могут попасть из Краснодарского края в Крым только через Крымский мост.

Все легковые автомобили должны ехать по левой полосе, по правой направляют пассажирские автобусы. По свидетельствам очевидцев сотрудники ДПС разворачивают и отправляют в хвост пробки выехавшие в правую полосу легковые автомобили. Многие отдыхающие делятся информацией в телеграм-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ». По их сообщениям, в период с 4:00 до 6:00 часов утра время в пробке вместе с досмотром до выезда на мост составляло не более полутора часов. Но уже к десяти утра количество автомобилей значительно выросло, а значит, увеличилось и время проезда.

На подъезде к мосту находится пункт досмотра, где проверяют транспорт и багаж. Минтранс в своем телеграм-канале напомнил о том, что для быстрого прохождения досмотра нужно упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. На пункте есть две возможности: ручной досмотр багажа, когда сумки нужно выгрузить на ленту, и «рентген», куда нужно загонять автомобиль, не выгружая вещи. По свидетельствам прошедших этот этап водителей, второй вариант занимает больше времени.