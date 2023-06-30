В Краснодаре жильцы дома выступают против ремонта соседней спортплощадки, которой хотел заняться рэпер PLC
Жители дома на улице Гудимы не дают рэперу PLC благоустроить детскую спортивную площадку
Ранее Юга.ру писали, что в мае PLC выпустил клип на трек про Краснодар. В нем футболисты «ФК Краснодар» на улице Гудимы, 26 играют с детьми в импровизированный матч на спортплощадке.
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Позже музыкант заявил о планах благоустроить старую площадку, где проходили съемки клипа. Рэпер также разработал проект новой спортивной территории. Однако жители дома на Гудимы, 26 выступили против этой инициативы.
PLC поделился подробностями истории в своем инстаграме*:
«Я только что был на собрании жильцов этого дома. У нас все затягивается с ремонтом площадки из-за управдома, которая собрала инициативную группу из 10 пожилых людей, которые говорят, что «нам не нужна новая площадка здесь. Нам не нужно, чтобы шумели под окнами, дети бегали и играли». У нас проект готов, а процесс тормозится».
30 июня пресс-служба мэрии Краснодара рассказала СМИ, что спортплощадка на улице Гудимы, 26 находится в муниципальной собственности и не принадлежит жильцам дома. Администрация пообещала «оказать всестороннюю поддержку и обеспечить дальнейшее содержание и обслуживание обновленной площадки».
Как сообщали ранее Юга.ру, мэрия Краснодара запустила голосование за лучший памятник учительнице. Но в соцсетях предложили повысить зарплаты педагогам.
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