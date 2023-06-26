Мэрия Краснодара запустила голосование за лучший памятник учительнице. Но в соцсетях предложили повысить зарплаты педагогам
Мэрия Краснодара открыла онлайн-голосование на лучший памятник, посвящённый первой учительнице. Его хотели поставить с 1996 года
Мэрия предложила краснодарцам участвовать в голосовании на лучший памятник учительнице. Его планируют установить в год педагога и наставника на улице Пушкина у лицея № 48, где с 1996 года стоит камень с надписью: «Здесь будет сооружен памятник первой учительнице».
Голосование продлится до 2 июля. Выбрать можно из следующих решений:
- Проект 1. Памятник, где учительница стоит перед первоклассниками около доски и рассказывает детям, какие предметы будут изучаться в школе. На доске она пишет тему урока. Материалы: бронза, гранит;
- Проект 2. Фигура учительницы, расположенная вполоборота к зрителю. В правой руке она держит раскрытую книгу, а её взгляд обращен к классу. С левой стороны от фигуры стоит ваза с цветами. Материалы: бронза;
- Проект 3. Композиция учительницы у доски с книгой. Она пишет припев стихотворения «Школьные годы чудесные» Евгения Долматовского. Над доской птицы, несущие на ленте колокольчик. Фигура — 2,2 метра. Материалы: бронза и постанета;
- Проект 4. Учительница ведет урок окружающего мира. Материалы: бронза и гранит;
- Проект 5. Памятник изображает учительницу с книгой в руках. Рядом школьник, который дарит ей цветы на 1 сентября. Оба сидят на гранитной скамье. Фигура будет оснащена QR-кодом. С его помощью можно будет узнать об учителях и образовании. Материалы: бронза и гранит;
- Проект 6. Образ представлен в виде скульптурной группы учительницы и ученика 19 века за чтением. Они сидят на декоративной скамейке. Материалы: бронза, мрамор, бетон;
- Проект 7. Учительница входит в школу с детьми. Над ее головой лента в виде арки. В центре наверху птицы, несущие на ленте колокольчик. Материалы: бронза, постамент гранит. Фигура учительницы 2,2 м. Дети — 1,6.
На голосование обратили внимание краснодарские блогеры. В соцсетях пишут:
«Может быть лучше эти деньги на доплату учителям отдать? Ведь нет учителей в школах!»
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре планируют создать два сквера. Зеленые зоны должны появиться в Западном округе и станице Елизаветинской.