Мэрия Краснодара запустила голосование за лучший памятник учительнице. Но в соцсетях предложили повысить зарплаты педагогам

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/administratsiya/administratsii-krasnodara/departament-arkhitektury-i-gradostroitelstva/onlayn-golosovanie/
    © Скриншот с сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/administratsiya/administratsii-krasnodara/departament-arkhitektury-i-gradostroitelstva/onlayn-golosovanie/

Мэрия Краснодара открыла онлайн-голосование на лучший памятник, посвящённый первой учительнице. Его хотели поставить с 1996 года

Мэрия предложила краснодарцам участвовать в голосовании на лучший памятник учительнице. Его планируют установить в год педагога и наставника на улице Пушкина у лицея № 48, где с 1996 года стоит камень с надписью: «Здесь будет сооружен памятник первой учительнице».

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Голосование продлится до 2 июля. Выбрать можно из следующих решений:

  • Проект 1. Памятник, где учительница стоит перед первоклассниками около доски и рассказывает детям, какие предметы будут изучаться в школе. На доске она пишет тему урока. Материалы: бронза, гранит;
  • Проект 2. Фигура учительницы, расположенная вполоборота к зрителю. В правой руке она держит раскрытую книгу, а её взгляд обращен к классу. С левой стороны от фигуры стоит ваза с цветами. Материалы: бронза;
  • Проект 3. Композиция учительницы у доски с книгой. Она пишет припев стихотворения «Школьные годы чудесные» Евгения Долматовского. Над доской птицы, несущие на ленте колокольчик. Фигура — 2,2 метра. Материалы: бронза и постанета;
  • Проект 4. Учительница ведет урок окружающего мира. Материалы: бронза и гранит;
  • Проект 5. Памятник изображает учительницу с книгой в руках. Рядом школьник, который дарит ей цветы на 1 сентября. Оба сидят на гранитной скамье. Фигура будет оснащена QR-кодом. С его помощью можно будет узнать об учителях и  образовании. Материалы: бронза и гранит;
  • Проект 6. Образ представлен в виде скульптурной группы учительницы и ученика 19 века за чтением. Они сидят на декоративной скамейке. Материалы: бронза, мрамор, бетон;
  • Проект 7. Учительница входит в школу с детьми. Над ее головой лента в виде арки. В центре наверху птицы, несущие на ленте колокольчик. Материалы: бронза, постамент гранит. Фигура учительницы 2,2 м. Дети — 1,6. 

На голосование обратили внимание краснодарские блогеры. В соцсетях пишут:

«Может быть лучше эти деньги на доплату учителям отдать? Ведь нет учителей в школах!»

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре планируют создать два сквера. Зеленые зоны должны появиться в Западном округе и станице Елизаветинской.

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