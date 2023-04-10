PLC выпустил песню о Краснодаре — городе и футбольном клубе

Вчера на спортивной площадке во дворе на ул. Гудимы были замечены игроки «ФК Краснодар». После импровизированного матча с детьми они подписывали бутсы и фотографировались. Судя по видео, там проходили съемки клипа PLC.

В интервью Сергей Трущев рассказал, что «текст написал на эмоциях». Неделю назад он получил предложение выступить перед матчем «Краснодар» — «Ростов». По словам рэпера, это вдохновило его на написание трека.



Еще два года назад во время участия в «Коммент шоу» Трущев признался, что хочет написать гимн для ФК «Краснодар».



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре отменили концерт Ани Лорак.