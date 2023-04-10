PLC выпустил песню о Краснодаре — городе и футбольном клубе

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «Телеканал Краснодар» https://t.me/tvkrasnodar/28372
    © Скриншот из телеграмм-канала «Телеканал Краснодар» https://t.me/tvkrasnodar/28372

Сейчас идут съемки клипа PLC, в которых участвуют футболисты ФК «Краснодар»

7 апреля PLC опубликовал трек о Краснодаре и местном ФК. Сейчас идут съемки клипа, в которых участвуют профессиональные футболисты, сообщает «Телеканал Краснодар».

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Вчера на спортивной площадке во дворе на ул. Гудимы были замечены игроки «ФК Краснодар». После импровизированного матча с детьми они подписывали бутсы и фотографировались. Судя по видео, там проходили съемки клипа PLC.

В интервью Сергей Трущев рассказал, что «текст написал на эмоциях». Неделю назад он получил предложение выступить перед матчем «Краснодар» — «Ростов». По словам рэпера, это вдохновило его на написание трека.

Еще два года назад во время участия в «Коммент шоу» Трущев признался, что хочет написать гимн для ФК «Краснодар».

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре отменили концерт Ани Лорак.

Краснодар Музыка Стадион ФК «Краснодар» Футбол

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