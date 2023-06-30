В Анапе запретили купаться в море из-за шторма и опасного течения

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

На пляжах Анапы запретили купание в море 30 июня

30 июня в Анапе шторм и донное течение. В связи с этим купание в море запрещено. На пляже висят красные флажки. О шторме на курорте сообщает мэрия Анапы.

В Анапе снова попытались очистить «цветущее море»:

В соцсетях появилось видео с пляжа. Несмотря на шторм, с раннего утра там гуляет много отдыхающих. 

Донное течение или тягун — опасное явление в море, которое появляется из-за оттока воды принесенной к берегу волнами. Тягун может унести человека с прибрежной территории в акваторию.

Напомним, что 27 июня в Анапе также запретили купаться в море. Причинами в администрации города-курорта назвали шторм и донное течение.

Как сообщали ранее Юга.ру, правительство запустило конкурс на проект курорта «Новая Анапа».

Анапа Безопасность Курорты и туризм Пляжи Черное море Штормовые предупреждения Экология

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В Анапе запретили купаться в море из-за шторма и опасного течения
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