В Анапе запретили купаться в море из-за шторма и опасного течения
На пляжах Анапы запретили купание в море 30 июня
30 июня в Анапе шторм и донное течение. В связи с этим купание в море запрещено. На пляже висят красные флажки. О шторме на курорте сообщает мэрия Анапы.
В Анапе снова попытались очистить «цветущее море»:
В соцсетях появилось видео с пляжа. Несмотря на шторм, с раннего утра там гуляет много отдыхающих.
Донное течение или тягун — опасное явление в море, которое появляется из-за оттока воды принесенной к берегу волнами. Тягун может унести человека с прибрежной территории в акваторию.
Вчера, 12:51Круиз по джунглям, восстание андроидов и дом с прислугой
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре в кино с 29 июня