В Анапе запретили купаться в море из-за шторма и опасного течения

На пляжах Анапы запретили купание в море 30 июня

30 июня в Анапе шторм и донное течение. В связи с этим купание в море запрещено. На пляже висят красные флажки. О шторме на курорте сообщает мэрия Анапы.

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В соцсетях появилось видео с пляжа. Несмотря на шторм, с раннего утра там гуляет много отдыхающих.

Донное течение или тягун — опасное явление в море, которое появляется из-за оттока воды принесенной к берегу волнами. Тягун может унести человека с прибрежной территории в акваторию.