В Анапе снова пытаются очистить «цветущее море». Экоактивисты выступали против

Полоса камки бывает очень широкой — 30 метров и более © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Полоса камки бывает очень широкой — 30 метров и более © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Цветения водорослей в Анапе начались еще в мае. Сейчас они стали расти активней

15 июня в соцсетях появились фото и видео, на которых камку на одном из пляжей Анапы расчищает мужчина с лопатой.

Ранее, 8 июня, о таких работах рассказывал местный блогер. На кадрах видно, как несколько человек с граблями собирают водоросли. На это отреагировали экоактивисты, вскоре уборка прекратилась, рассказал автор видео.

«Люди хотели помочь природе, навести чистоту. Экоактивисты вызвали полицию. Работников уже прогнали, и никто там ничего не убирает. Будет дальше стоять киснуть, а люди будут ругаться, что побережье никто не убирает», — приводит СМИ слова блогера Юрия Озаровского. В администрации курорта заявили, что муниципалитет не нанимает людей для уборки водорослей. Однако год назад в пресс-службе мэрии Анапы рассказали, что предприятие «Объединение курортных услуг» ежедневно проводит санитарную очистку пляжей. Практика убирать водоросль с берега за пределы города появилась еще в 2004 году.

Каждое лето в Анапе море зацветает ядовито-зеленым оттенком. Прибрежную тину называют словом «камка». Первые ярко-зеленые очаги появляются на центральном пляже Анапы в конце мая, а в августе количество водорослей обычно достигает пика.