В Анапе снова пытаются очистить «цветущее море». Экоактивисты выступали против

Краснодарский край

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  • Полоса камки бывает очень широкой — 30 метров и более © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Полоса камки бывает очень широкой — 30 метров и более © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Цветения водорослей в Анапе начались еще в мае. Сейчас они стали расти активней

15 июня в соцсетях появились фото и видео, на которых камку на одном из пляжей Анапы расчищает мужчина с лопатой.

Ранее, 8 июня, о таких работах рассказывал местный блогер. На кадрах видно, как несколько человек с граблями собирают водоросли. На это отреагировали экоактивисты, вскоре уборка прекратилась, рассказал автор видео.

«Вторая олимпийская стройка»:

«Люди хотели помочь природе, навести чистоту. Экоактивисты вызвали полицию. Работников уже прогнали, и никто там ничего не убирает. Будет дальше стоять киснуть, а люди будут ругаться, что побережье никто не убирает», — приводит СМИ слова блогера Юрия Озаровского. 

В администрации курорта заявили, что муниципалитет не нанимает людей для уборки водорослей. Однако год назад в пресс-службе мэрии Анапы рассказали, что предприятие «Объединение курортных услуг» ежедневно проводит санитарную очистку пляжей. Практика убирать водоросль с берега за пределы города появилась еще в 2004 году.

Каждое лето в Анапе море зацветает ядовито-зеленым оттенком. Прибрежную тину называют словом «камка». Первые ярко-зеленые очаги появляются на центральном пляже Анапы в конце мая, а в августе количество водорослей обычно достигает пика. 

Также специалисты рассказали, что купаться в цветущем море не стоит. Это особенно противопоказано аллергикам. Специалисты рекомендуют отдыхающим найти альтернативное место для плавания.

«Несмотря на то, что цветущая камка в Черном море оказывает полезное воздействие на здоровье и иммунитет человека — пробраться сквозь линию прибитых к берегу водорослей (которая в среднем достигает 7-10 метров в длину) может быть проблематично», — цитирует пресс-служба курорта Miracleon эколога Семена Гордышевского.

Ранее Юга.ру писали про цветение камки на пляже в Анапе. Подробнее о том, действительно ли эти водоросли опасны для здоровья, читайте здесь.

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Анапа Курортный сбор Пляжи Черное море Экология

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