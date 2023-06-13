Правительство запустило конкурс на проект курорта «Новая Анапа»

В России начался конкурс проектов по созданию «Новой Анапы». Итоги подведут в декабре

Корпорация «Туризм.РФ» сообщила, что 13 июня стартовал конкурс по разработке проекта курорта «Новая Анапа». Участвовать в нем могут не только отечественные, но и зарубежные компании.

Конкурс пройдет в несколько этапов. До середины августа будет идти пригласительная кампания, к 1 сентября выберут четырех финалистов, затем пройдут семинары и рабочая сессия. Итоги комиссия подведет в декабре.

Участники конкурса определят планировочные возможности на проектной стадии, обозначат размещение будущих объектов инфраструктуры, выполнят предварительное зонирование и рассчитают технико-экономические показатели. Лучшие решения учтут при проектировании объектов.

«По итогам разработки мастер-плана мы сформируем более 100 инвестиционных лотов, которые заинтересуют как крупных инвесторов. Среди лотов будут не только крупные гостиницы, но и точки общественного питания, развлекательной и сервисной инфраструктуры. В открытую продажу инвестиционные лоты будут выведены к июню 2024 года, их можно будет приобрести через электронную аукционную площадку», — рассказал гендиректор «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Ранее Юга.ру писали, что на проведение конкурса потратят почти 100 млн рублей. Его организацией будет заниматься Агентство стратегического развития «Центр». Согласно условиям контракта, до 10 декабря агентство должно разработать фирменный стиль конкурса, сайт, документацию и комплексно проанализировать территорию.