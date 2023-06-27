В Анапе запретили купаться в море 27 июня. В Краснодарском крае ухудшилась погода

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Купаться в море на пляжах Анапы в течение дня 27 июня запрещено из-за ухудшения погоды

В Анапе 27 июня запретили купаться в море, какое время будет действовать ограничение, пока не известно. Причинами в администрации города-курорта назвали шторм и донное течение.

Напомним, в Краснодарском крае 27 июня прогнозировали сильные дожди с грозами и порывами ветра, местами может выпасть град. В регионе действует штормовое предупреждение, вода в реках может подниматься до неблагоприятных отметок.

Донное течение или тягун — опасное явление в море, которое появляется из-за оттока воды принесенной к берегу волнами. Тягун может унести человека с прибрежной территории в акваторию.

Как ранее писали Юга.ру, в Новороссийске депутатка и активист призвали запретить использовать название «Малая земля» в коммерческих целях. Пляж у военного мемориала оскорбил новороссийцев, но не всех. Подробности здесь.

Анапа Курорты и туризм Погода Черное море

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