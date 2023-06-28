В Краснодаре выступят «Кипелов», «Ария», «Слот» и другие рок-группы. Фестиваль перенесли из Тамани

В Краснодаре с 10 по 13 августа пройдет музыкальный фестиваль «Форт Новорок», который заменит собой «Тамань — полуостров свободы»

Напомним, музыкальный фестиваль «Тамань — полуостров свободы», который много лет проходил на берегу Темрюкского полуострова, в 2022-м должен был состояться на Суджукской косе в Новороссийске. На мероприятие начали продавать билеты, но министерство природных ресурсов края не давало разрешения. На ситуацию обратили внимание экологические активисты города. По их словам, концерт на особо охраняемой территории мог навредить местной флоре и фауне.

Затем организаторы объявили о смене площадки, фестиваль решили провести на центральном стадионе в Новороссийске. Но антитеррористическая комиссия отменила событие. В итоге фестиваль перенесли на 2023 год, в вице-мэр Новороссийска Роман Бреус получил дисциплинарное взыскание за согласование мероприятия на Суджукской косе.

В этом году фестиваль, который переименовали в «Форт Новорок», пройдет в Краснодаре по двум адресам: 10 августа на улице Путевая, 5/1, а 11-13 августа на улице Обрывная, 137. За четыре дня для зрителей выступят «Кипелов», «Ария», 25/17, «Слот», «Ангел-хранитель», «Таймсквер», «Ермак!», 7000$, Radio Tapok, Clockwork time, Arogya и многие другие. Билеты доступны по ссылке.

Как писали Юга.ру, последний раз фестиваль «Тамань — полуостров свободы» прошел в 2019 году в станице Голубицкой. Из-за шторма МЧС попросили закрыть концерт досрочно.