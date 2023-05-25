Музыка, йога, мотоциклы, еда и вино. 11 летних фестивалей в Краснодарском крае

Лето — пора фестивалей под открытым небом. Собрали для вас гид, чтобы вы заранее могли спланировать свой отдых и купить билеты. Фестиваль Asana Когда: 4-11 июня

Где: Геленджикский район, посёлок Прасковеевка, гостиничный комплекс «Райский сад» Комплекс находится в ущелье среди гор, покрытых реликтовой пицундской сосной. Вокруг нет построек — только природа, свежий воздух и умиротворяющая тишина. До моря и оборудованного галечного пляжа всего 10 минут по лесной тропинке. И 15-20 минут до дикого пляжа и скалы Парус. В распоряжении гостей 2 гектара территории, на которой есть беседки для общения, сад, два бассейна с шезлонгами, открытые и закрытые площадки для практик, игровые зоны для детей. В программе занятия йогой, разнообразие телесных, творческих, психологических, музыкальных и звуковых практик, мастер-классы, концерты с живой музыкой, перформансы. Стоимость билетов 14 тыс. рублей.

Гастрономический фестиваль Gastreet Когда: 5-10 июня

Где: Сочи, Красная Поляна В рамках фестиваля для профессионалов индустрии выступят более 150 спикеров. Они расскажут об IT-спецэффектах для продаж, оцифровывании бизнеса, барном маркетинге, инвестициях в людей, как открыть бар, ресторан и обжарочную компанию и много другом. Также в программе многочисленные дегустации, ужины и вечеринки, концерты групп «Мураками», «Отпетые мошенники», AVENUE BAND, RADIO QUEEN, «Бомбей», Евгения Гришковца, Дарьи Мальцевой, Леонида Агутина, занятия йогой, чемпионат по баскетболу, заплыв на надувных фламинго. Действие пройдёт как на уже известных площадках (REBRO, Main Street, Chef Street, Bar Street), так и на новых — Wine Street, Barista Street и Hotel Street. Стоимость билетов от 30 тыс. рублей.

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Фестиваль «Мото Гора» Когда: 9-10 июня, 14-15 июля, 25-26 августа

Где: Анапа, локация уточняется Фестивалем для поклонников мотоциклов и байкерской культуры предусмотрены развлекательная программа, конкурсы и розыгрыш призов от партнёров, музыкальные концерты, спортивные мероприятия, пляжные вечеринки и кинопоказы под открытым небом. Для участников будет подготовленная территория для размещения палаточного лагеря с туалетами и душевыми, кафе и баром, а также мангальной зоной. Санитарный сбор 500 рублей, в него входят пользование мангальной зоной и место под палатку. Фестиваль DubRaw camp Когда: 9-12 июня

Где: Новороссийск, посёлок Абрау-Дюрсо, база отдыха «Энергетик» Фестиваль саундсистемной музыки пройдет на берегу моря. Его проводит сообщество диджеев и музыкантов DubRaw, которое существует с 2011 года. Музыка будет звучать почти круглосуточно три ночи и два световых дня. Программа охватывает широкий диапазон жанров: reggae и dub, hip-hop, broken beat, house, dub techno и далее к jungle, drum & bass, garage, dubstep. Состоятся выступления General Sky, Fanerski, Niicksonn, Head Space, JVST, Ken Two, Culture Farmer, Naprimer, Grifonxxx, Imline, Request, Xyden, Qloomba Dance, Unculture Theory, Thisset, Android, ВРСПЛ, Eden, Master Wu, Linaria C, 144dj, Yojin, Laezee, Ferdinand Lars, Trudovoy, Atom Dubs, Skotcha, Feela Rankin', Coubo, Jahsteez, Lomovolokno. Стоимость билетов от 6360 рублей.

Фестиваль клубники Когда: 10 июня

Где: Краснодар, торговый квартал «Центр города», улица Красная, 176 Гостей ждут клубничные ряды от производителей Адыгея и Краснодарского края; деликатесы от ведущих фермеров юга; ярмарка ремесленных товаров домашней утвари, предметов быта и украшений; дегустации; эко-локация с зоной шеринга (обмен вещами) и зелёного свопа (обмен комнатными растениями); мастер-классы; выступления кавер-групп; развлечения для детей; гигантский клубничный пирог; зона фудкорта; модный показ. Вход бесплатный. Начало в 11:00.

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Фестиваль летних вин «Цвет лозы» Когда: 11-12 июня

Где: агротуристический комплекс «Винотеррия», хутор Семигорский под Новороссийском Фестиваль приурочен к цветению лозы и соединит российское вино, черноморскую кухню, искусство и творчество. Запланированы открытые тематические дискуссии, презентации, концертные программы от джазовых коллективов края, винная ярмарка, работа «улочек» виноделов, ремесленников и художников, винные мастер-классы и игры, фуд-корт и лаунж-зоны, галерея виноделен. Также пройдёт большая открытая дегустация. По её итогам гости и эксперты выберут лучшие белые и розовые вина. А с помощью голосования определят «Лучший винный гид» и «Лучшего винного блогера/журналиста». Мероприятие с возрастным ограничением 18+. Стоимость билетов 2000 рублей с человека на один день; 3500 рублей с человека на два дня. Фестиваль Streetbasket fest Когда: 1-2 июля

Где: Новороссийск, агротуристический комплекс Chateau Pinot На территории комплекса будут работать различные зоны для увлекательного и комфортного отдыха всей семьей: гостиничный комплекс с собственным бассейном, ресторан, фуд-корт, ярмарка, выставка ретро автомобилей, картинная галерея. Главным событием фестиваля станет мужской турнир по стритболу. Сопровождать мероприятие будет ведущий, он проведёт конкурсы и разыграет призы от партнёров и организаторов. Также предусмотрены выступления DJ Alex Soul и Кирилла Батишты. Стоимость билетов 600 рублей.

Фестиваль VK Fest Когда: 8 июля

Где: Сириус, Медальная площадь В рамках фестиваля выступят Леонид Агутин, Клава Кока, Мари Краймбрери, DJ Smash, Султан Лагучев, Коста Лакоста, Звонкий и другие. Начало в 16:00. Зрители смогут не только услышать отечественных исполнителей, но и интересно провести время. Гостей будет ждать развлекательная программа: творческие и спортивные мастер-классы, презентации технологических новинок, фотозоны и анимационные шоу. Стоимость билетов от 900 рублей.

Фестиваль «Рок Остров» Когда: 28-29 июля

Где: станица Старолеушковская, улица Жлобы, 1А В первый день выступят «Слюни в Сахаре», IQ-50, CREATOR'S, Plush Fish, ILLIDIANCE, ПОРТ812, «Доза Радости». Лайн-ап второго дня: «Мой Маяк», The STARPЁRS!, THE CHERRIEZZ, TAMATAFRESH, «Лучший Самый День», «Dёргать!», SELLOUT, «Белки на Акации». Стоимость билетов от 1100 рублей. Детям до 8 лет вход бесплатный.

Краснодарский фестиваль науки, технологий и искусства Geek Picnic — 2018 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Фестиваль «Форт НовоРок» Когда: 10-13 августа

Где: Краснодар, улица Обрывная, 137 (около Красного кута) Организаторы фестиваля «Форт НовоРок» называют его заменой знаменитому «Тамань — полуостров свободы». Заявлено большое количество участников. На главной сцене выступят «Кипелов», «Ария», «Слот», «Йорш», «План Ломоносова», «Ангел-хранитель», «Таймсквер», «Ермак!», 7000$, Radio Tapok, Jane Air, Clockwork time, Arogya. На сцену «Молодость» выйдут «Космонавтов нет», «Без обид», «Плавица», «Молодость внутри», «Пикчи!», «Видеокассета твоих родителей», «Лилу», Neverlove, RAM, saypink!, Kickrox, Helvegen, Radopi. Сцена «Арена»: «Заточка», «Сруб», «Лёдъ», Kill city kills. Стоимость билетов от 4000 рублей (абонемент на четыре дня). Абонемент на троих — 10 тыс. рублей.

Фестиваль «Лоза и муза» Когда: 30-31 августа, 1-3 сентября

Где: Ейский район, станица Должанская, коса Долгая Фестиваль «Лоза и муза» — это новое прочтение бардовской культуры. Проводится он на территории курорта «Казачий берег». Участников ждут бескрайний песчано-ракушечный пляж, море, современный отель, дегустация авторских вин и много музыки. За годы проведения «Лозы и музы» здесь успели побывать такие барды и поэты, как Алексей Витаков, Шухрат Хусаинов, Татьяна Королёва, Артур Гладышев, Елена Макарова, Татьяна Филимонова, Лариса Ковалёва, Алексей Никульников, Владимир Поляков, Анна Копейкина, Алексей Шмелёв, Алла Медникова, а также группы «Порт Сентябрь» и «Тибитет». Общение музыкантов проходит в трёх форматах: конкурсные состязания, выступления по заявкам участников и вечерние круги у костра на берегу моря, где каждый желающий может презентовать своё творчество. Вход на фестиваль бесплатный. Дорога, жильё и питание оплачиваются самостоятельно.