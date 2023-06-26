На трассе М-4 южнее Горячего Ключа образовалась многокилометровая пробка к Черному морю

На трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря образовалась пробка. Яндекс.карты оценили затор в 8 километров

В сторону Черного моря днем 26 июня образовался многокилометровый затор. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на 8 километров.

В соцсетях сообщают о заторе около Горячего Ключа.

Также пользователи «Яндекс.Карт» сообщили, что в районе станицы Пятигорской идут дорожные работы.

Ранее Юга.ру писали, что «Автодор» не планировал летом перекрывать трассу М-4 «Дон». В компании говорили, что составили график так, чтобы в сезон отпусков минимизировать ограничения на главной дороге к морю.

Также в Краснодаре открыли Дальний Западный обход. 52-километровая трасса сократит путь к Черному морю. Она пролегает около станицы Марьянской, огибает хутор Копанской и две станицы — Нововеличковскую и Новотитаровскую. В районе Динской трасса выходит к М-4 «Дон».