В Краснодаре 5-балльные пробки. На улицах Российской и Тургенева образовались сильные заторы

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодаре снова пробки. В городе ДТП и ремонт дорог

Днем 27 июня в Краснодаре, по данным сервиса «Яндекс.Карты», 5-балльные пробки. Заторы образовались в разных частях города. Самые сильные пробки на улицах Российской, МОПР, Тургенева, Уральской и в районе ТРЦ «OZ Молл».

Пользователи сервиса сообщили о нескольких ДТП — на Российской и недалеко от «OZ Молл». Также в районе пробки около ТРЦ идет ремонт дороги. Там расширяют трассу. 

Накануне Юга.ру писали о многокилометровой пробке на трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря. По данным «Яндекс.Карт», пробка образовалась длиной в 8 километров. 

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