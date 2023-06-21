Минтранс Краснодарского края сообщил, когда автобусы и грузовики поедут по новому Яблоновскому мосту

Предыстория. В 2019 году по Яблоновскому мосту запретили ездить большим машинам — общественному транспорту и грузовикам. С 12 июля в поселке Яблоновском все автобусы направили по улице Шоссейной в сторону Тургеневского шоссе. Междугородние автобусы на вокзал теперь ездят по улицам Октябрьской и Мира. Также отдельно разработали схемы маршрутов Яблоновский — Вишняковский рынок и Яблоновский — Кооперативный рынок.

Напомним, в Краснодаре 17 июня открыли новый Яблоновский мост, подробности здесь. Дорога четырехполосная, но пока запустили только две полосы.

21 июня пресс-служба краевого Минтранса сообщила Юга.ру, что, несмотря на открытие нового сооружения, схема движения общественного транспорта и большегрузов пока не изменится.