Мэрия Сочи пообещала компенсации пострадавшим от наводнения. На это нужно 3,6 млн рублей

Для выплат компенсаций сочинцам нужно 3,6 млн рублей. Деньги получат около 100 человек

В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что компенсации получат 104 человека, имущество которых пострадало из-за разлива реки Мацеста. На эти цели необходимо 3,6 млн рублей. Городская мэрия запросила эти деньги из краевого бюджета.

Сумма может увеличиться из-за новых обращений. Отмечается, что за полную утрату имущества на каждого члена семьи выплатят по 100 тыс. рублей, за частичную — по 50 тыс. рублей. Также все пострадавшие получат единовременную помощь по 10 тыс. рублей.

В Хостинском районе продолжает действовать режим ЧС на нескольких улицах. Его снимут, когда завершат все восстановительные работы и выплатят компенсации. Для пострадавших продолжает работать горячая линия: 8 (862) 266-86-55.

Напомним, 14 июня в Сочи из-за сильных дождей вышла из берегов река Мацеста. В городе затопило дороги и магазины, унесло в море автомобиль. Вода также смыла мост через ручей по улице Леселидзе, единственную дорогу местных жителей.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сказал, что на восстановление инфраструктуры необходимо больше миллиарда рублей. Из канализационно-насосной станции «Мацеста» специалисты откачали 1,5 миллиона литров воды. А самой серьезной аварией глава курорта назвал прорыв на газопроводе на улице Измайловской.