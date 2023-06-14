Затопило улицы и смыло в море машину. Собрали последствия непогоды в Сочи

После дождя в Сочи затопило дороги и магазины. В некоторых районах ввели режим ЧС

Из-за сильного дождя в Сочи из берегов вышла река Мацеста. Аварийно-спасательные бригады с самого утра откачивают воду с придомовых территорий на улицах Измайловской, Береговой, Малой, Аллеи Челтенхема, переулков Надежды, Мостового и Лечебного.

Пресс-служба мэрии сообщила, что стихия повредила мост через ручей по улице Леселидзе. Сейчас там работают дорожники, проезд планируют восстановить до конца 14 июня. В микрорайоне Мацеста нарушено водоснабжение. Также местами нет электричества. На некоторых пострадавших территориях ввели режим ЧС.