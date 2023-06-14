Затопило улицы и смыло в море машину. Собрали последствия непогоды в Сочи

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/wcups
    © Кадр из видео t.me/wcups

После дождя в Сочи затопило дороги и магазины. В некоторых районах ввели режим ЧС

Из-за сильного дождя в Сочи из берегов вышла река Мацеста. Аварийно-спасательные бригады с самого утра откачивают воду с придомовых территорий на улицах Измайловской, Береговой, Малой, Аллеи Челтенхема, переулков Надежды, Мостового и Лечебного. 

Пресс-служба мэрии сообщила, что стихия повредила мост через ручей по улице Леселидзе. Сейчас там работают дорожники, проезд планируют восстановить до конца 14 июня. В микрорайоне Мацеста нарушено водоснабжение. Также местами нет электричества. На некоторых пострадавших территориях ввели режим ЧС.

В пресс-службе «Водоканала» добавили, что на 85% территории микрорайона ресурс подается бесперебойно. Сейчас специалисты восстанавливают три поврежденных водовода. Окончательно стабилизировать подачу питьевой воды планируют к концу суток.  

Кроме того, повредился газопровод. В пресс-службе «Газпром межрегионгаз» сообщили, что затопило территорию производственной базы «Сочигоргаза». Специалисты работают в городе на поврежденных участках. Ситуация осложняется тем, что в некоторых местах газопроводы занесены илом и деревьями.

Кроме того, мощный поток воды унес в море автомобиль. Сообщается, что пострадавших нет — водитель успел выйти из машины. 

В соцсетях пишут, что пострадали продуктовый магазин и аптека. Их залило водой.

Где-то вода зашла в дома.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до 16 июня. Синоптики прогнозируют сильные дожди, и ветер до 22 м/с. 

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