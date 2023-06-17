На восстановление инфраструктуры района Мацеста нужно больше миллиарда — мэр Сочи

Самой серьёзной коммунальной аварией мэр назвал прорыв на газопроводе на улице Измайловская, бригады коммунальщиков проводят переподключение газовой трубы. 17 июня аварии обещают полностью устранить.

По данным администрации, вода зашла в 45 домов, людям помогают собирать документы для подачи заявлений на компенсации.

Больше миллиарда рублей потребуется на восстановление пострадавшей инфраструктуры Мацесты, заявил глава города.

С жителями обсудили дополнительные меры и предложения, которые снизят угрозу подтоплений территорий. Обязательно изучим их и ознакомим сочинцев с принятыми решениями дополнительно.

Из канализационно-насосной станции «Мацеста», которая оказалась полностью затопленной, специалисты откачали 1,5 миллиона литров воды.

В администрации рассказали, что готовят документацию на проведение крупных работ по восстановлению мостов и укреплению подпорных стен.