На восстановление инфраструктуры района Мацеста нужно больше миллиарда — мэр Сочи
В Сочи подсчитали причиненный наводнением ущерб
Больше миллиарда рублей потребуется на восстановление пострадавшей инфраструктуры Мацесты, заявил глава города.
По данным администрации, вода зашла в 45 домов, людям помогают собирать документы для подачи заявлений на компенсации.
Самой серьёзной коммунальной аварией мэр назвал прорыв на газопроводе на улице Измайловская, бригады коммунальщиков проводят переподключение газовой трубы. 17 июня аварии обещают полностью устранить.
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С жителями обсудили дополнительные меры и предложения, которые снизят угрозу подтоплений территорий. Обязательно изучим их и ознакомим сочинцев с принятыми решениями дополнительно.
Из канализационно-насосной станции «Мацеста», которая оказалась полностью затопленной, специалисты откачали 1,5 миллиона литров воды.
В администрации рассказали, что готовят документацию на проведение крупных работ по восстановлению мостов и укреплению подпорных стен.
Как ранее писали Юга.ру из-за сильных дождей в Сочи 14 июня вышла из берегов река Мацеста, затопило дороги и магазины, унесло в море автомобиль. Вода также смыла мост через ручей по улице Леселидзе, единственную дорогу местных жителей.