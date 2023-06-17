На восстановление инфраструктуры района Мацеста нужно больше миллиарда — мэр Сочи

Краснодарский край

Распечатать

  • © скриншот видео из телеграм-канала https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/12467
    © скриншот видео из телеграм-канала https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/12467

В Сочи подсчитали причиненный наводнением ущерб

Больше миллиарда рублей потребуется на восстановление пострадавшей инфраструктуры Мацесты, заявил глава города.

По данным администрации, вода зашла в 45 домов, людям помогают собирать документы для подачи заявлений на компенсации.

Самой серьёзной коммунальной аварией мэр назвал прорыв на газопроводе на улице Измайловская, бригады коммунальщиков проводят переподключение газовой трубы. 17 июня аварии обещают полностью устранить.

Читайте также:

С жителями обсудили дополнительные меры и предложения, которые снизят угрозу подтоплений территорий. Обязательно изучим их и ознакомим сочинцев с принятыми решениями дополнительно.

Из канализационно-насосной станции «Мацеста», которая оказалась полностью затопленной, специалисты откачали 1,5 миллиона литров воды.

В администрации рассказали, что готовят документацию на проведение крупных работ по восстановлению мостов и укреплению подпорных стен.

Как ранее писали Юга.ру из-за сильных дождей в Сочи 14 июня вышла из берегов река Мацеста, затопило дороги и магазины, унесло в море автомобиль. Вода также смыла мост через ручей по улице Леселидзе, единственную дорогу местных жителей.

Алексей Копайгородский Наводнения Погода Происшествия Сочи

Новости

На подъезде к новому Яблоновскому мосту произошло ДТП, образовалась пробка
В июле между Сочи и Ставрополем начнут летать самолеты
Жители Краснодарского края сутки ждут паром в Крым — соцсети
В Краснодаре открыли две полосы нового Яблоновского моста и закрыли старый. Пробка на подъездах осталась
На восстановление инфраструктуры района Мацеста нужно больше миллиарда — мэр Сочи
В Лабинском районе Краснодарского края затопило улицы и дома. В одной из станиц эвакуировали больницу

Лента новостей

Трактор рулит сам
Вчера, 14:05 Реклама
Трактор рулит сам
Аграрии рассказали, чем хороша новая электронная система от Ростсельмаш
«Муж попросил не подавать в суд»
14 июня, 15:11
«Муж попросил не подавать в суд»
Несколько историй женщин из Краснодара о том, как в России не любят платить алименты
Росприроднадзор оценил ущерб от затонувшего в Новороссийске судна Seamark в 746 млн и заявил, что туристы в безопасности
15 июня, 19:11
Росприроднадзор оценил ущерб от затонувшего в Новороссийске судна Seamark в 746 млн и заявил, что туристы в безопасности

Реклама на сайте