В Сочи после сильного дождя вышла из берегов река Мацеста. Затопило улицы и дома
Река Мацеста в Сочи вышла из берегов. Затопило улицы, поврежден газопровод
Около 4 часов утра в Сочи вышла из берегов река Мацеста. В пресс-служба мэрии города рассказали, что за час в районе реки выпало 15 мм осадков. Там включили сирены и направили на место МЧС.
Река затопила дороги и придомовые территории. Также вода повредила газопровод, сейчас на месте работают аварийные бригады.
По данным пресс-службы ГУ МЧС Кубани, пострадали придомовые территории на улице Измайловской, переулке Мостовом, Лечебном и СНТ Мацеста. В дома вода не заходила.
Но в соцсетях появились другие кадры. Местные жители написали, что в дом вода все-таки зашла:
Вот такая обстановка в городе сейчас:
По данным синоптиков, дожди сегодня будут идти весь день. На территории Сочи ожидаются ливни и град, возможен сход селевых потоков. Также до конца суток действует штормовое предупреждение.