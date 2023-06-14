В Сочи после сильного дождя вышла из берегов река Мацеста. Затопило улицы и дома

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/soch01
    © Кадр из видео t.me/soch01

Река Мацеста в Сочи вышла из берегов. Затопило улицы, поврежден газопровод

Около 4 часов утра в Сочи вышла из берегов река Мацеста. В пресс-служба мэрии города рассказали, что за час в районе реки выпало 15 мм осадков. Там включили сирены и направили на место МЧС.

Река затопила дороги и придомовые территории. Также вода повредила газопровод, сейчас на месте работают аварийные бригады. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС Кубани, пострадали придомовые территории на улице Измайловской, переулке Мостовом, Лечебном и СНТ Мацеста. В дома вода не заходила.

Но в соцсетях появились другие кадры. Местные жители написали, что в дом вода все-таки зашла: 

Вот такая обстановка в городе сейчас:

По данным синоптиков, дожди сегодня будут идти весь день. На территории Сочи ожидаются ливни и град, возможен сход селевых потоков. Также до конца суток действует штормовое предупреждение.

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В Сочи после сильного дождя вышла из берегов река Мацеста. Затопило улицы и дома

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