В Сочи после сильного дождя вышла из берегов река Мацеста. Затопило улицы и дома

Около 4 часов утра в Сочи вышла из берегов река Мацеста. В пресс-служба мэрии города рассказали, что за час в районе реки выпало 15 мм осадков. Там включили сирены и направили на место МЧС.

Река затопила дороги и придомовые территории. Также вода повредила газопровод, сейчас на месте работают аварийные бригады.