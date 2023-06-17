На подъезде к новому Яблоновскому мосту произошло ДТП, образовалась пробка

В Краснодаре спустя несколько часов после открытия нового Яблоновского моста на подъезде к нему произошло ДТП

На въезде на новый Яблоновский мост со стороны Адыгеи спустя несколько часов после открытия сооружения произошло ДТП. Полосу для движения транспорта пришлось сместить, чтобы автомобилисты могли заехать на новый мост. Как ранее писали Юга.ру 17 июня открыли движение только по двум полосам моста, всего их четыре.

Фотография сделана на подъезде к мосту в 16:47.