На подъезде к новому Яблоновскому мосту произошло ДТП, образовалась пробка

Адыгея, Краснодарский край

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  • Обстановка возле нового Яблоновского моста в 16:47 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Обстановка возле нового Яблоновского моста в 16:47 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодаре спустя несколько часов после открытия нового Яблоновского моста на подъезде к нему произошло ДТП

На въезде на новый Яблоновский мост со стороны Адыгеи спустя несколько часов после открытия сооружения произошло ДТП. Полосу для движения транспорта пришлось сместить, чтобы автомобилисты могли заехать на новый мост. Как ранее писали Юга.ру 17 июня открыли движение только по двум полосам моста, всего их четыре.

Фотография сделана на подъезде к мосту в 16:47.

По состоянию на 17:47 пробка перед мостом растянулась на 700 м. Со стороны Краснодара, судя по онлайн-карте, автомобилисты с трудом преодолевают около 650 м.

Напомним, Яблоновский мост признали аварийным в 2019 году после инженерного обследования сооружения. Новый объект построили в 20 метрах от действующего. Мост протяженностью 1,1 км сделали четырёхполосным — по две полосы для движения транспорта в каждую сторону. Допустимая скорость движения — 80 км/ч.

Недавно Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре открыли новую 52-километровую трассу — Дальний Западный обход.

Дороги ДТП Краснодар Яблоновский мост

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На подъезде к новому Яблоновскому мосту произошло ДТП, образовалась пробка
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