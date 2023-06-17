В июле между Сочи и Ставрополем начнут летать самолеты

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Между Сочи и Ставрополем с июля два дня в неделю будут летать самолеты

Со 2 июля из Сочи в Ставрополь и обратно начнут летать самолеты авиакомпании «Азимут». Рейс А4855/856 будет выполняться два дня в неделю.

По воскресеньям:

  • вылет из Сочи в 07:35, посадка в Ставрополе в 08:45;
  • вылет из Ставрополя в 10:00, посадка в Сочи в 11:00.

Из Сочи возобновили полеты на Дальний Восток:

По вторникам:

  • вылет из Сочи в 17:25, посадка в Ставрополе в 18:35;
  • вылет из Ставрополя в 19:50, посадка в Сочи в 21:00.

В продаже авиабилеты от 2 240 рублей.

Между Сочи и Ставрополем 484 км по автодороге, на поезде из одного города в другой можно добраться за 15-16 часов. Полет на самолете займет примерно час.

Также 16 июня авиакомпания «Азимут» заявила, что открыла продажу билетов из Сочи в Алматы.

Ранее Юга.ру писали, что с 12 июня авиакомпаниям больше не придётся лететь через Казахстан при полётах на юг России. Напомним, что аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике закрыты с 24 февраля.

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