В июле между Сочи и Ставрополем начнут летать самолеты

Между Сочи и Ставрополем с июля два дня в неделю будут летать самолеты

Со 2 июля из Сочи в Ставрополь и обратно начнут летать самолеты авиакомпании «Азимут». Рейс А4855/856 будет выполняться два дня в неделю.

По вторникам:

вылет из Сочи в 17:25, посадка в Ставрополе в 18:35;

вылет из Ставрополя в 19:50, посадка в Сочи в 21:00.

В продаже авиабилеты от 2 240 рублей.

Между Сочи и Ставрополем 484 км по автодороге, на поезде из одного города в другой можно добраться за 15-16 часов. Полет на самолете займет примерно час.

Также 16 июня авиакомпания «Азимут» заявила, что открыла продажу билетов из Сочи в Алматы.

Ранее Юга.ру писали, что с 12 июня авиакомпаниям больше не придётся лететь через Казахстан при полётах на юг России. Напомним, что аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике закрыты с 24 февраля.