Из Сочи возобновили полеты на Дальний Восток. Публикуем сезонное расписание

Краснодарский край, Вся Россия

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  • безымянныи%U0306-0780 © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    безымянныи%U0306-0780 © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Из Сочи летом можно улететь во Владивосток, Хабаровск и Читу

С 5 июня из аэропорта Сочи возобновили полеты на Дальний Восток. Авиаперевозчик открыл первый рейс из города-курорта в Хабаровск.

В Краснодарском крае началось строительство новой трассы от Сочи до Горячего Ключа:

С 9 июня также стартуют вылеты во Владивосток, а с 10 июня — в Читу. Рейсы по маршрутам Сочи — Хабаровск и Сочи — Владивосток будет выполнять авиакомпания iFly. 

Рейс в Хабаровск будет осуществляться по понедельникам и средам, а обратно — в четверг и в субботу. По маршруту Сочи — Владивосток лайнеры станут летать по пятницам и воскресеньям, в обратном направлении — по средам и субботам. В Читу будут летать только по субботам, а обратно до Сочи по воскресеньям.

По данным АТОР, стоимость билетов:

  • из Сочи в Хабаровск — от 23 тыс.руб;
    с обратным билетом — от 56,3 тыс.руб.
  • из Сочи во Владивосток — от 23 тыс.руб;
    с обратным билетом — от 46 тыс.руб.
  • из Сочи в Читу — от 16,5 тыс.руб;
    с обратным билетом — от 37 тыс.руб.

Полеты будут осуществляться на авиалайнерах Airbus A330-200 вместимостью до 370 пассажиров.

Ранее Юга.ру писали, что аэропорт Сочи перешел на новое расписание. Рассказали, куда можно улететь из Краснодарского края.

Аэропорты путешествия Сочи

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Из Сочи возобновили полеты на Дальний Восток. Публикуем сезонное расписание
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