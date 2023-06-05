Из Сочи возобновили полеты на Дальний Восток. Публикуем сезонное расписание

С 5 июня из аэропорта Сочи возобновили полеты на Дальний Восток. Авиаперевозчик открыл первый рейс из города-курорта в Хабаровск.

С 9 июня также стартуют вылеты во Владивосток, а с 10 июня — в Читу. Рейсы по маршрутам Сочи — Хабаровск и Сочи — Владивосток будет выполнять авиакомпания iFly.



Рейс в Хабаровск будет осуществляться по понедельникам и средам, а обратно — в четверг и в субботу. По маршруту Сочи — Владивосток лайнеры станут летать по пятницам и воскресеньям, в обратном направлении — по средам и субботам. В Читу будут летать только по субботам, а обратно до Сочи по воскресеньям.

По данным АТОР, стоимость билетов:

из Сочи в Хабаровск — от 23 тыс.руб;

с обратным билетом — от 56,3 тыс.руб.

из Сочи во Владивосток — от 23 тыс.руб;

с обратным билетом — от 46 тыс.руб.

из Сочи в Читу — от 16,5 тыс.руб;

с обратным билетом — от 37 тыс.руб.

Полеты будут осуществляться на авиалайнерах Airbus A330-200 вместимостью до 370 пассажиров.



Ранее Юга.ру писали, что аэропорт Сочи перешел на новое расписание. Рассказали, куда можно улететь из Краснодарского края.