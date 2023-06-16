Между Сочи и Алматы запустят еженедельные авиарейсы

Краснодарский край, В мире

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  • безымянныи%U0306-0685 © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    безымянныи%U0306-0685 © Фото Антона Быкова, Юга.ру

16 июня авиакомпания «Азимут» заявила, что открыла продажу билетов из Сочи в Алматы. Но на сайте перевозчика новый рейс пока не доступен

Сайт компании сообщил, что новый прямой рейс А4785/4786 по направлению из Сочи в Алматы и обратно будет выполняться по четвергам по графику:

  • А4785 — вылет из Сочи в 1:15, прибытие в Алматы в 8:25.
  • А4786 — вылет из Алматы в 9:25, прибытие в Сочи в 11:05.

Для каждого города указано местное время.

Cтраховщики:

Сайт «Азимута» указал, что авиабилеты без сборов из Сочи в Алматы будут стоить от 66 евро (6037 рублей), из Алматы в Сочи — от 66 долларов (5514 рублей).

Но в поиске билетов на сайте авиакомпании между Сочи и Алматы пока доступны только рейсы с пересадками — полеты по средам и пятницам по цене от 24 тыс. рублей.

  • © Скриншот сайта booking.azimuth.aero
    © Скриншот сайта booking.azimuth.aero

Как сообщали Юга.ру, в июне открыли второй воздушный коридор в Сочи. Он увеличит пропускную способность и сократит время в пути примерно на семь минут.

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Между Сочи и Алматы запустят еженедельные авиарейсы
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