Между Сочи и Алматы запустят еженедельные авиарейсы
16 июня авиакомпания «Азимут» заявила, что открыла продажу билетов из Сочи в Алматы. Но на сайте перевозчика новый рейс пока не доступен
Сайт компании сообщил, что новый прямой рейс А4785/4786 по направлению из Сочи в Алматы и обратно будет выполняться по четвергам по графику:
- А4785 — вылет из Сочи в 1:15, прибытие в Алматы в 8:25.
- А4786 — вылет из Алматы в 9:25, прибытие в Сочи в 11:05.
Для каждого города указано местное время.
Cтраховщики:
Сайт «Азимута» указал, что авиабилеты без сборов из Сочи в Алматы будут стоить от 66 евро (6037 рублей), из Алматы в Сочи — от 66 долларов (5514 рублей).
Но в поиске билетов на сайте авиакомпании между Сочи и Алматы пока доступны только рейсы с пересадками — полеты по средам и пятницам по цене от 24 тыс. рублей.
Как сообщали Юга.ру, в июне открыли второй воздушный коридор в Сочи. Он увеличит пропускную способность и сократит время в пути примерно на семь минут.