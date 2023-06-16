Между Сочи и Алматы запустят еженедельные авиарейсы

16 июня авиакомпания «Азимут» заявила, что открыла продажу билетов из Сочи в Алматы. Но на сайте перевозчика новый рейс пока не доступен

Сайт компании сообщил , что новый прямой рейс А4785/4786 по направлению из Сочи в Алматы и обратно будет выполняться по четвергам по графику:

Сайт «Азимута» указал, что авиабилеты без сборов из Сочи в Алматы будут стоить от 66 евро (6037 рублей), из Алматы в Сочи — от 66 долларов (5514 рублей).

Но в поиске билетов на сайте авиакомпании между Сочи и Алматы пока доступны только рейсы с пересадками — полеты по средам и пятницам по цене от 24 тыс. рублей.