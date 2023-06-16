Яблоновский мост в Краснодаре откроют 17 июня

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру
    © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру

Мост, соединяющий Краснодар и Адыгею, хотят открыть 17 июня

17 июня по Яблоновскому мосту обещают запустить автомобильное движение. Об этом подрядчик «СтройЮг-Регион» рассказал «Коммерсанту-Кубань».

Напомним, новый Яблоновский мост построили в 20 метрах от старого. Мост протяженностью 1,1 км будет четырехполосным — по две полосы для движения транспорта в каждую сторону. Также там сделали пешеходный тротуар шириной 3 метра и велосипедную дорожку.

Ранее движение планировали открыть 15 июня. Но в последний момент запуск движения перенесли, чтобы окончательно убедиться в безопасности объекта.

Как писали Юга.ру, 15 июня в Краснодаре открыли Дальний Западный обход. Протяженность новой трассы составляет почти 52 километра. Она разгрузит краевую столицу от транзитного транспорта и сократит дорогу к Черноморскому побережью. 

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Яблоновский мост в Краснодаре откроют 17 июня
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