Движение транспорта по новому Яблоновскому мосту запустят в середине июня

Адыгея, Краснодарский край

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  • Яблоновский мост © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края, admkrai.krasnodar.ru
    Яблоновский мост © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края, admkrai.krasnodar.ru

Движение автотранспорта по двум полосам нового Яблоновского моста планируют запустить к 15 июня

«Красоту и эстетику нового моста здорово передают фотографии. Но и чтобы увидеть наяву впечатляющий результат инженерно — технической мысли наших мостовиков, осталось совсем немного времени — дождаться середины первого месяца лета», — написал в своём телеграм-канале президент «Союза дорожников Кубани» Александр Карпенко.

Напомним, Яблоновский мост признали аварийным в 2019 году после инженерного обследования сооружения. Новый объект появится в 20 метрах от действующего. Мост протяженностью 1,1 км будет четырёхполосным — по две полосы для движения транспорта в каждую сторону. Допустимая скорость движения — 80 км/ч. Также будет пешеходный тротуар шириной 3 метра и велосипедная дорожка.

Этим летом завершат строительство Дальнего западного обхода Краснодара. А в 2024-м начнут расширять Западный обход и ремонтировать Тургеневский мост.

Краснодар Строительство Транспорт Яблоновский мост

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