Движение транспорта по новому Яблоновскому мосту запустят в середине июня

«Красоту и эстетику нового моста здорово передают фотографии. Но и чтобы увидеть наяву впечатляющий результат инженерно — технической мысли наших мостовиков, осталось совсем немного времени — дождаться середины первого месяца лета», — написал в своём телеграм-канале президент «Союза дорожников Кубани» Александр Карпенко.

Напомним, Яблоновский мост признали аварийным в 2019 году после инженерного обследования сооружения. Новый объект появится в 20 метрах от действующего. Мост протяженностью 1,1 км будет четырёхполосным — по две полосы для движения транспорта в каждую сторону. Допустимая скорость движения — 80 км/ч. Также будет пешеходный тротуар шириной 3 метра и велосипедная дорожка.