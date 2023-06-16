В Краснодаре на улице Зиповской до конца июня изменится схема движения

Краснодарский край

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  • Ремонт ул. Зиповской © Андрей Малеваный, Юга.ру
    Ремонт ул. Зиповской © Андрей Малеваный, Юга.ру

Движение на реконструируемом участке улицы Зиповской будет недоступно до конца июня

Мэрия Краснодара сообщила, что от улицы Байбакова до Московской движение транспорта будет недоступно до 22:00 30 июня. Там переустроят теплотрассу. Движение по двум новым полосам дороги планируют открыть в конце месяца.

Схема движения

Схема движения

Напомним, что на Зиповской до 19 июня также изменилась схема движения автобуса № 20. В обоих направлениях он следует в объезд от Российской по улицам Зиповской, Байбакова, Карякина до Московской и далее по маршруту.

Ранее Юга.ру писали, что участок Зиповской от Байбакова до Московской хотят расширить до четырех полос. Проект разработали еще в 2021 году. Он предусматривает строительство ливневок, тротуаров и сети освещения. Для расширения дороги даже снесли казачий рынок, которому было больше 20 лет.

Также на участке появятся еще один пешеходный переход, две дополнительные остановки общественного транспорта и новые парковочные места по обеим сторонам проезжей части. 

Как сообщали Юга.ру, Дальний Западный обход Краснодара официально открыли 15 июня. Фото и видео можно посмотреть здесь.

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