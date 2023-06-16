В Краснодаре на улице Зиповской до конца июня изменится схема движения
Движение на реконструируемом участке улицы Зиповской будет недоступно до конца июня
Мэрия Краснодара сообщила, что от улицы Байбакова до Московской движение транспорта будет недоступно до 22:00 30 июня. Там переустроят теплотрассу. Движение по двум новым полосам дороги планируют открыть в конце месяца.
Напомним, что на Зиповской до 19 июня также изменилась схема движения автобуса № 20. В обоих направлениях он следует в объезд от Российской по улицам Зиповской, Байбакова, Карякина до Московской и далее по маршруту.
Ранее Юга.ру писали, что участок Зиповской от Байбакова до Московской хотят расширить до четырех полос. Проект разработали еще в 2021 году. Он предусматривает строительство ливневок, тротуаров и сети освещения. Для расширения дороги даже снесли казачий рынок, которому было больше 20 лет.
Также на участке появятся еще один пешеходный переход, две дополнительные остановки общественного транспорта и новые парковочные места по обеим сторонам проезжей части.
Как сообщали Юга.ру, Дальний Западный обход Краснодара официально открыли 15 июня. Фото и видео можно посмотреть здесь.