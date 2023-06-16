В Краснодаре на улице Зиповской до конца июня изменится схема движения

Мэрия Краснодара сообщила , что от улицы Байбакова до Московской движение транспорта будет недоступно до 22:00 30 июня. Там переустроят теплотрассу. Движение по двум новым полосам дороги планируют открыть в конце месяца.

Напомним, что на Зиповской до 19 июня также изменилась схема движения автобуса № 20. В обоих направлениях он следует в объезд от Российской по улицам Зиповской, Байбакова, Карякина до Московской и далее по маршруту.



Ранее Юга.ру писали, что участок Зиповской от Байбакова до Московской хотят расширить до четырех полос. Проект разработали еще в 2021 году. Он предусматривает строительство ливневок, тротуаров и сети освещения. Для расширения дороги даже снесли казачий рынок, которому было больше 20 лет.

Также на участке появятся еще один пешеходный переход, две дополнительные остановки общественного транспорта и новые парковочные места по обеим сторонам проезжей части.



Как сообщали Юга.ру, Дальний Западный обход Краснодара официально открыли 15 июня. Фото и видео можно посмотреть здесь.