В Краснодаре на улице Зиповской на неделю изменится схема движения

Краснодарский край

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  • Ремонт ул. Зиповской © Андрей Малеваный, Юга.ру
    Ремонт ул. Зиповской © Андрей Малеваный, Юга.ру

Движение перекроют на участке улицы Зиповской между улицами Байбакова и Московской

Квартал перекроют с 8:00 10 июня до 22:00 19 июня. По данным мэрии, это нужно для переустройства инженерных сетей. При этом жители смогут проехать к своим домам. 

Схема движения

Схема движения

Изменится схема движения автобуса № 20. В обоих направлениях он будет следовать в объезд от Российской по улицам Зиповской, Байбакова, Карякина до Московской и далее по маршруту.

Напомним, что участок улицы Зиповской от Байбакова до Московской хотят расширить до четырех полос. Проект разработали еще в 2021 году. Он предусматривает строительство ливневок, тротуаров и сети освещения. Для расширения дороги даже снесли казачий рынок, которому было больше 20 лет.

Также на участке появятся еще один пешеходный переход, две дополнительные остановки общественного транспорта и новые парковочные места по обеим сторонам проезжей части. 

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре перекроют участок улицы Круговой, там начнут укладывать асфальт.

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В Краснодаре на улице Зиповской на неделю изменится схема движения
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