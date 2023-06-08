В Краснодаре на улице Зиповской на неделю изменится схема движения

Квартал перекроют с 8:00 10 июня до 22:00 19 июня. По данным мэрии, это нужно для переустройства инженерных сетей. При этом жители смогут проехать к своим домам.

Изменится схема движения автобуса № 20. В обоих направлениях он будет следовать в объезд от Российской по улицам Зиповской, Байбакова, Карякина до Московской и далее по маршруту.

Напомним, что участок улицы Зиповской от Байбакова до Московской хотят расширить до четырех полос. Проект разработали еще в 2021 году. Он предусматривает строительство ливневок, тротуаров и сети освещения. Для расширения дороги даже снесли казачий рынок, которому было больше 20 лет.

Также на участке появятся еще один пешеходный переход, две дополнительные остановки общественного транспорта и новые парковочные места по обеим сторонам проезжей части.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре перекроют участок улицы Круговой, там начнут укладывать асфальт.