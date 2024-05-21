В Краснодаре пройдет лекция о творчестве режиссера Паоло Соррентино

В краснодарской кофейне Booker Coffee 27 мая состоится лекция «Паоло Соррентино: эстетика, головоломки и гротеск» (16+)

«Паоло Соррентино — имя, уже ставшее легендой в мире современного кинематографа. Его фильмы — это калейдоскоп визуальной роскоши и аллегорий, а его сатира щедро приправлена гротеском. Как и его предшественник — Федерико Феллини — Соррентино мастерски сплетает реальность с фантазией, создавая неповторимые миры, наполненные авторским видением», — рассказали организаторы.

На лекции кинокритик Кира Кац вместе со слушателями изучит особенности его киноязыка, объяснит, какие приемы Паоло использует, чтобы создать атмосферу своих фильмов и поведает об источниках его вдохновения.

Начало в 19:30. Стоимость участия 500 рублей. Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Кофейня Booker Coffee находится по адресу улица Октябрьская, 91.