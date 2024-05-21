Китайская компания предложила запустить производство машин в Северной Осетии

Северная Осетия, В мире

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  • © Фото Esolex, freepik.com
    © Фото Esolex, freepik.com

Корпорация из Китая предложила создать в Северной Осетии производство автомобилей

Китайская корпорация Fujian Tianrun Yongshun Supply Chain занимается производством и сборкой автомобилей и запасных частей к ним. О предложении в своем телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

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«Провел сегодня рабочую встречу с главой китайской компании, вице-президентом Китайской ассоциации развития промышленности за рубежом У Кэгуаном. Северная Осетия привлекает китайских партнеров удобным географическим расположением и теплым инвестиционным климатом», — рассказал Меняйло.

По словам главы Северной Осетии, для продолжения диалога с компанией необходимо составить экономические расчеты и инвестиционное соглашение, а также разработать дорожную карту.

Напомним, что Краснодарский край вошел в пятерку лидеров по количеству автокредитов.

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