Китайская компания предложила запустить производство машин в Северной Осетии

Корпорация из Китая предложила создать в Северной Осетии производство автомобилей

Китайская корпорация Fujian Tianrun Yongshun Supply Chain занимается производством и сборкой автомобилей и запасных частей к ним. О предложении в своем телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

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«Провел сегодня рабочую встречу с главой китайской компании, вице-президентом Китайской ассоциации развития промышленности за рубежом У Кэгуаном. Северная Осетия привлекает китайских партнеров удобным географическим расположением и теплым инвестиционным климатом», — рассказал Меняйло. По словам главы Северной Осетии, для продолжения диалога с компанией необходимо составить экономические расчеты и инвестиционное соглашение, а также разработать дорожную карту.