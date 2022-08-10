В Краснодаре сносят рынок, которому больше 20 лет. Мэрия занялась расширением проезжей части на ул. Зиповской

Краснодарский край

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  • Пересечение улиц Московской и Зиповской © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    Пересечение улиц Московской и Зиповской © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

На пересечении двух улиц в Краснодаре сносят помещение продуктового рынка. Это единственная ярмарка в городе, которая принадлежит казачьему обществу. Юга.ру узнали, что в этом месте мэрия решила расширить проезжую часть

Сейчас на перекрестке улиц Московская и Зиповская заканчивают разбирать торговые павильоны продуктовой ярмарки «Прикубанский курень». Рынок здесь не маленький, на ярмарке 100 торговых мест. Половину из них демонтируют, судьба остальных пока под вопросом. Территория сейчас огорожена красной лентой, но все равно по тротуарам пытаются пройти пешеходы. Хотя прямо над их головой рабочие разбирают кровлю. 

Ситуацию на месте контролирует атаман казачьего общества «Прикубанский курень» Владимир Кузнеделев. Расстраивается, что каждый раз приходится объяснять, что ходить на этом участке небезопасно. 

Работы по демонтажу ярмарки казачье общество ведет своими силами. 11 августа обещают закончить демонтаж, а 12 августа расчистить территорию от строительного мусора.

«Это единственная ярмарка в городе, которая принадлежит казачьему обществу. Открыли мы ярмарку в 1997 году, средства от нее уходили на наше развитие и общественные праздники для жителей микрорайона. Теперь будем думать, искать другое место. Жители, я думаю, ликвидации рынка не заметят. В этом микрорайоне много рынков и магазинов, так что никто не пострадает», — рассказывает Владимир Кузнеделев.

  • © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
  • © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
  • © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

В администрации Краснодара корреспонденту Юга.ру рассказали, что все бывшие арендаторы ярмарки получили информацию, на каких городских рынках сейчас есть места. 

Помимо ярмарки «Прикубанский курень» на противоположной стороне ул. Зиповской демонтируют еще один торговый ряд. Уберут железобетонные конструкции для 18 торговых мест. Мэрия уже отправила уведомления организатору рынка, срок демонтажа до 1 октября. 

Проект реконструкции ул. Зиповской от ул. Московской до ул. Байбакова был разработан еще в 2021 году. Он предусматривает расширение проезжей части до четырех полос, строительство сети ливневой канализации, тротуаров, уличного освещения. 

«Проект прошел госэкспертизу, работы планируется начать в этом году после доведения средств из краевого бюджета», — рассказали в пресс-службе администрации Краснодара. 

В телеграм-канале общественной организации города «Транспортная инициатива» к расширению проезжей части отнеслись положительно. Для общественников этот перекресток — как бутылочное горлышко на оживленной проезжей части. По словам жителей микрорайона, на ул. Московской и на ул. Зиповской в пиковые часы всегда собираются автомобильные пробки.

Юга.ру рассказывали, что 31 марта в Краснодаре запустили движение трамваев на улице Московской. Новая линия длиной в 5,5 км пролегает от улицы Солнечной до Петра Метальникова. 

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