В Краснодаре сносят рынок, которому больше 20 лет. Мэрия занялась расширением проезжей части на ул. Зиповской

На пересечении двух улиц в Краснодаре сносят помещение продуктового рынка. Это единственная ярмарка в городе, которая принадлежит казачьему обществу. Юга.ру узнали, что в этом месте мэрия решила расширить проезжую часть

Сейчас на перекрестке улиц Московская и Зиповская заканчивают разбирать торговые павильоны продуктовой ярмарки «Прикубанский курень». Рынок здесь не маленький, на ярмарке 100 торговых мест. Половину из них демонтируют, судьба остальных пока под вопросом. Территория сейчас огорожена красной лентой, но все равно по тротуарам пытаются пройти пешеходы. Хотя прямо над их головой рабочие разбирают кровлю.

Ситуацию на месте контролирует атаман казачьего общества «Прикубанский курень» Владимир Кузнеделев. Расстраивается, что каждый раз приходится объяснять, что ходить на этом участке небезопасно.

Работы по демонтажу ярмарки казачье общество ведет своими силами. 11 августа обещают закончить демонтаж, а 12 августа расчистить территорию от строительного мусора.

«Это единственная ярмарка в городе, которая принадлежит казачьему обществу. Открыли мы ярмарку в 1997 году, средства от нее уходили на наше развитие и общественные праздники для жителей микрорайона. Теперь будем думать, искать другое место. Жители, я думаю, ликвидации рынка не заметят. В этом микрорайоне много рынков и магазинов, так что никто не пострадает», — рассказывает Владимир Кузнеделев.