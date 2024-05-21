В Геленджике на участке трассы М-4 «Дон» ограничат движение из-за соревнований

В дни фестиваля спорта, 1 и 2 июня, в Геленджике для триатлетов выделят часть полосы на трассе М-4 «Дон»

1 и 2 июня в Геленджике пройдет четвертый фестиваль спорта. В эти дни для триатлетов выделят часть полосы на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает телеграм-канал муниципального центра управления курорта.

В связи с этим 2 июня с 4:00 до 17:00 на трассе М-4 «Дон» будут действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Движение транспорта откроют по одной полосе. Для безопасности на дороге выставят соответствующие знаки. На месте будет дежурить полиция.

Также 1 и 2 июня в городе планируют перекрыть улицы Ленина, Садовую, Красную и Морскую.

Помимо этого, в Геленджикской бухте ограничат судоходство: 1 июня с 6:00 до 12:00 и 2 июня с 10:00 до 13:00 в районе пляжа «Приморье».

Водителей просят заранее планировать свои поездки в дни проведения спортивного мероприятия.