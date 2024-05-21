В Геленджике на участке трассы М-4 «Дон» ограничат движение из-за соревнований
В дни фестиваля спорта, 1 и 2 июня, в Геленджике для триатлетов выделят часть полосы на трассе М-4 «Дон»
1 и 2 июня в Геленджике пройдет четвертый фестиваль спорта. В эти дни для триатлетов выделят часть полосы на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает телеграм-канал муниципального центра управления курорта.
В связи с этим 2 июня с 4:00 до 17:00 на трассе М-4 «Дон» будут действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Движение транспорта откроют по одной полосе. Для безопасности на дороге выставят соответствующие знаки. На месте будет дежурить полиция.
Также 1 и 2 июня в городе планируют перекрыть улицы Ленина, Садовую, Красную и Морскую.
Помимо этого, в Геленджикской бухте ограничат судоходство: 1 июня с 6:00 до 12:00 и 2 июня с 10:00 до 13:00 в районе пляжа «Приморье».
Водителей просят заранее планировать свои поездки в дни проведения спортивного мероприятия.
Напомним, что до 15 сентября 2024 года на трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги будут действовать ограничения для грузовиков.
Как писали ранее Юга.ру, на платных участках М-4 «Дон» подорожал проезд. В Краснодарском крае и Ростовской области он стоит от 324 до 2130 рублей.