В Геленджике на участке трассы М-4 «Дон» ограничат движение из-за соревнований

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В дни фестиваля спорта, 1 и 2 июня, в Геленджике для триатлетов выделят часть полосы на трассе М-4 «Дон»

1 и 2 июня в Геленджике пройдет четвертый фестиваль спорта. В эти дни для триатлетов выделят часть полосы на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает телеграм-канал муниципального центра управления курорта.

Схема ограничений движения на М-4 «Дон»

Схема ограничений движения на М-4 «Дон»

В связи с этим 2 июня с 4:00 до 17:00 на трассе М-4 «Дон» будут действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Движение транспорта откроют по одной полосе. Для безопасности на дороге выставят соответствующие знаки. На месте будет дежурить полиция.

Также 1 и 2 июня в городе планируют перекрыть улицы Ленина, Садовую, Красную и Морскую.

Помимо этого, в Геленджикской бухте ограничат судоходство: 1 июня с 6:00 до 12:00 и 2 июня с 10:00 до 13:00 в районе пляжа «Приморье».

Водителей просят заранее планировать свои поездки в дни проведения спортивного мероприятия.

Напомним, что до 15 сентября 2024 года на трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги будут действовать ограничения для грузовиков.

Как писали ранее Юга.ру, на платных участках М-4 «Дон» подорожал проезд. В Краснодарском крае и Ростовской области он стоит от 324 до 2130 рублей.

Автомобили Геленджик Дороги Спорт

Новости

Парк «Ривьера» в Сочи приглашает на бесплатные экскурсии
В Темрюкском районе летом будут работать 35 пляжей
Реставрацию морского порта Сочи завершат к концу 2024 года
В Геленджике на участке трассы М-4 «Дон» ограничат движение из-за соревнований
Китайская компания предложила запустить производство машин в Северной Осетии
В Краснодаре пройдет лекция о творчестве режиссера Паоло Соррентино

Лента новостей

Французская черепица, книги и граппа
Вчера, 17:26
Французская черепица, книги и граппа
В Краснодаре пройдет аукцион для ценителей архитектуры
В Краснодарском крае разработали новую соцсеть
Вчера, 18:21
В Краснодарском крае разработали новую соцсеть
Она может стать аналогом Twitter
В Геленджике на участке трассы М-4 «Дон» ограничат движение из-за соревнований
Сегодня, 11:21
В Геленджике на участке трассы М-4 «Дон» ограничат движение из-за соревнований

Реклама на сайте