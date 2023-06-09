В Краснодаре четвертый троллейбус будет ходить до Немецкой деревни

Общественный транспорт будет проезжать остановки:

Западный Обход,

Красных Партизан,

им. Академика Трубилина,

Северную,

Октябрьскую,

Мира,

ЖД вокзал «Краснодар-1».

По данным администрации, 18 троллейбусов № 4 с увеличенным запасом автономного хода заменят девять старых машин. Ранее мэр Краснодара рассказывал в своем телеграм-канале, что их будет 20.



Напомним, что 1 июня в Краснодаре вышли на линию новые троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода. 20 марта в город поступил первый из 60 таких машин под номером четыре. На обновление парка в 2022 году из регионального бюджета выделили более 1 млрд рублей, ещё 75 млн рублей — из краевого.



Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край получил 8,3 млрд рублей на развитие городского электротранспорта. По словам первого вице-губернатора региона Игоря Галася, до конца 2026 года в Краснодаре планируют построить более 35 км новых трамвайных линий.



Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре на улице Зиповской на неделю изменится схема движения.