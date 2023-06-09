В Краснодаре четвертый троллейбус будет ходить до Немецкой деревни

Краснодарский край

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  • © Фото Станислава Телеховца с сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/s-10-iyunya-chetvertyy-trolleybusnyy-marshrut-prodlyat-do-nemetskoy-derevni/
    © Фото Станислава Телеховца с сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/s-10-iyunya-chetvertyy-trolleybusnyy-marshrut-prodlyat-do-nemetskoy-derevni/

Конечную остановку троллейбуса № 4 в Краснодаре перенесли на улицу Венецианскую в Немецкой деревне

10 июня с 7:00 троллейбус № 4 будет курсировать до Немецкой деревни. Конечную остановку маршрута перенесли на улицу Венецианскую, сообщает мэрия Краснодара.

Обновленный маршрут троллейбуса № 4

Обновленный маршрут троллейбуса № 4

Общественный транспорт будет проезжать остановки:

  • Западный Обход,
  • Красных Партизан,
  • им. Академика Трубилина,
  • Северную,
  • Октябрьскую,
  • Мира,
  • ЖД вокзал «Краснодар-1».

По данным администрации, 18 троллейбусов № 4 с увеличенным запасом автономного хода заменят девять старых машин. Ранее мэр Краснодара рассказывал в своем телеграм-канале, что их будет 20.

Напомним, что 1 июня в Краснодаре вышли на линию новые троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода. 20 марта в город поступил первый из 60 таких машин под номером четыре. На обновление парка в 2022 году из регионального бюджета выделили более 1 млрд рублей, ещё 75 млн рублей — из краевого.

Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край получил 8,3 млрд рублей на развитие городского электротранспорта. По словам первого вице-губернатора региона Игоря Галася, до конца 2026 года в Краснодаре планируют построить более 35 км новых трамвайных линий.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре на улице Зиповской на неделю изменится схема движения.

Краснодар Общественный транспорт Транспорт Троллейбус

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