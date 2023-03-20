Первый пошёл. В Краснодар прибыл один из 60 новых троллейбусов

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»

В Краснодар поступил первый из 60 троллейбусов с автономным ходом

Он будет ходить под номером четыре и следовать от ж/д вокзала «Краснодар-I» до улицы Круговой. После поставки 20 троллейбусов и проведения пусконаладочных работ маршрут продлят до Немецкой деревни.

Электротранспорт приобрели в лизинг. Стоимость одного троллейбуса составляет 39 млн рублей. На обновление парка в 2022 году из регионального бюджета выделили более 1 млрд рублей, ещё 75 млн рублей — из краевого.

Как писали Юга.ру, троллейбусы будут курсировать как по существующим маршрутам, так и по новым. Также власти планируют создавать дополнительные выделенные полосы для общественного транспорта, чтобы пассажиры не стояли в пробках.

А до 2026 года в Краснодаре должны появиться 100 новых трамваев, такое соглашение заключено с ООО «Синара-Городские транспортные решения Краснодар», 40 из них обещают закупить в 2023 году.

Деньги Краснодар КТТУ Общественный транспорт Транспорт Троллейбус

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