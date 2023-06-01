В Краснодаре вышли на линию новые троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/1086
    © Скриншот из телеграм-канала Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/1086

20 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом заменят старый транспорт на 4-ом маршруте в Краснодаре

1 июня мэр Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что в городе вывели на линию первые троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода. В ближайшие дни 20 новых машин заменят старый транспорт и будут курсировать на 4-ом маршруте, который продлят до Немецкой деревни. 

Читайте также:

«В этом году к нам поступит ещё несколько десятков новых машин. За последнее время это первое серьёзное обновление троллейбусного парка», — поделился мэр.

Напомним, что 20 марта в Краснодар поступил первый из 60 троллейбусов с автономным ходом, который запустили под номером четыре. На обновление парка в 2022 году из регионального бюджета выделили более 1 млрд рублей, ещё 75 млн рублей — из краевого.

Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край получил 8,3 млрд рублей на развитие городского электротранспорта. По словам первого вице-губернатора региона Игоря Галася, до конца 2026 года в Краснодаре планируют построить более 35 км новых трамвайных линий.

Евгений Наумов Краснодар Общественный транспорт Транспорт Троллейбус

Новости

В Краснодаре на выходных пройдёт благотворительный «Точка маркет»
В Краснодаре стартует сезон кинопоказов на свежем воздухе
Как и когда в Краснодарском крае узнать результаты ОГЭ? Публикуем даты и способы
Три студента из Адыгеи победили в конкурсе по благоустройству курорта Лагонаки
В Краснодаре вышли на линию новые троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода
Сочи оказался на последнем месте в рейтинге по доступности жилья, у Краснодара 29 строчка — эксперты

Лента новостей

Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Сегодня, 10:00
Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Как московские хиппи открывали Абхазию, Крым и Краснодарский край в 1980‑х
В Краснодарском крае в первый день лета прогнозируют дожди и грозу
Сегодня, 08:55
В Краснодарском крае в первый день лета прогнозируют дожди и грозу
«Я никуда не уеду»
Вчера, 17:55
«Я никуда не уеду»
Диана Арбенина заявила, что остается в России. Представители артистки опровергли отмену концерта в Краснодаре

Реклама на сайте