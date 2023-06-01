В Краснодаре вышли на линию новые троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода

1 июня мэр Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что в городе вывели на линию первые троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода. В ближайшие дни 20 новых машин заменят старый транспорт и будут курсировать на 4-ом маршруте, который продлят до Немецкой деревни.

«В этом году к нам поступит ещё несколько десятков новых машин. За последнее время это первое серьёзное обновление троллейбусного парка», — поделился мэр.



Напомним, что 20 марта в Краснодар поступил первый из 60 троллейбусов с автономным ходом, который запустили под номером четыре. На обновление парка в 2022 году из регионального бюджета выделили более 1 млрд рублей, ещё 75 млн рублей — из краевого.



Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край получил 8,3 млрд рублей на развитие городского электротранспорта. По словам первого вице-губернатора региона Игоря Галася, до конца 2026 года в Краснодаре планируют построить более 35 км новых трамвайных линий.