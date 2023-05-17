Краснодарскую молодёжь приглашают на арт-фестиваль «Таврида» в Крыму

Краснодарский край, Крым

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  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара

Молодёжь Краснодара приглашают на образовательные заезды в арт-кластере «Таврида»

Фестиваль пройдёт с июня по сентябрь в Судаке. Посетить его могут студенты и аспиранты, деятели искусства и культуры, преподаватели и работающая молодёжь от 18 до 35 лет.

Всего предусмотрено семь заездов: 12-18 июня «Только в России», 23-29 июня «За сценой. Люди, технологии, процесс», 1-7 июля «Ты тоже можешь стать легендой», 12-18 июля «Азия в фокусе», 24-30 июля «Наука как искусство», 5-11 сентября «Таланты юга России», 17-23 сентября «Нас не отменишь».

Будут работать тематические арт-школы. Участники обменяются опытом в сферах дизайна, музыки, режиссуры кино и мероприятий, актуальной литературы, гастрономии, хореографии, экологии, индустрии моды, авторской песни, создания одежды, обуви, косметики, ювелирных украшений и многих других. Подробную программу можно узнать здесь.

Арт-кластер «Таврида» — это уникальная культурно-просветительская площадка, где эксперты из разных областей творческих индустрий делятся своими знаниями и опытом. Участие в фестивале бесплатное. Необходимо зарегистрироваться на сайте, отправить заявку и выполнить творческое задание.

Как писали Юга.ру, в Ейске с 19 по 21 мая пройдёт фестиваль спорта и отдыха. Мероприятие могут посетить индивидуальные спортсмены, корпоративные команды, а также болельщики.

Афиша Искусство Краснодар Образование

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