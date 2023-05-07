В парке «Краснодар» установили скульптуру динозавра трицератопса

Она создана из отработанной офисной техники в рамках экологической акции вместе с ТРЦ «Мега-Адыгея Кубань», сообщается в telegram-канале творческой студии Stenaclub. Авторы отметили, что в России в год выбрасывается более 1,6 млн тонн электронной техники.

Трицератопс — род растительноядных динозавров из семейства цератопсид, существовавший в конце маастрихтского века мелового периода, примерно от 68 до 66 млн лет назад на территориях современной Северной Америки. Трицератопс встречается в экранизациях романа Артура Конан Дойля «Затерянный мир», в фильмах серии «Парк Юрского периода» и анимации «Земля до начала времён».

Ранее Юга.ру писали, что сейчас цветёт в парке «Краснодар». Там можно найти необычные гейхеры, деревья боярышника, настоящий шалфей и ещё много всего красивого.