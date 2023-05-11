Динозавры из офисной техники. В «Меге» открылась выставка в стиле трэш-арт

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «Туподар» https://t.me/typodar/29666
    © Скриншот из телеграмм-канала «Туподар» https://t.me/typodar/29666

В торгово-развлекательном центре установили пять скульптур из старой оргтехники

В «Мега Адыгея-Кубань» открылась выставка творческой студии Stenaclub в стиле трэш-арт. В экспозиции представлено пять скульптур динозавров из офисной техники.

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«Мега Адыгея-Кубань» совместно с партнером «Агентство «Ртутная безопасность» 6 мая установили бак для сдачи ненужной техники. Собранные отходы отправят на переработку. Бак для приема находится на главном входе в торговый центр.

Как сообщали ранее Юга.ру, в парке «Краснодар» 6 мая появилась первая скульптура динозавра от студии Stenaclub из отработанной офисной техники.

Выставки МЕГА Адыгея-Кубань Мусор Технологии Экология

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