Динозавры из офисной техники. В «Меге» открылась выставка в стиле трэш-арт
В торгово-развлекательном центре установили пять скульптур из старой оргтехники
В «Мега Адыгея-Кубань» открылась выставка творческой студии Stenaclub в стиле трэш-арт. В экспозиции представлено пять скульптур динозавров из офисной техники.
Читайте также:
Посетителям выставки предложат пройти детский квест «В поисках Дино» с палеонтологом и получить подарок. Запись на прохождение обещают скоро открыть. За новостям можно следить на сайте.
«Мега Адыгея-Кубань» совместно с партнером «Агентство «Ртутная безопасность» 6 мая установили бак для сдачи ненужной техники. Собранные отходы отправят на переработку. Бак для приема находится на главном входе в торговый центр.
Как сообщали ранее Юга.ру, в парке «Краснодар» 6 мая появилась первая скульптура динозавра от студии Stenaclub из отработанной офисной техники.