Динозавры из офисной техники. В «Меге» открылась выставка в стиле трэш-арт

В торгово-развлекательном центре установили пять скульптур из старой оргтехники

В «Мега Адыгея-Кубань» открылась выставка творческой студии Stenaclub в стиле трэш-арт. В экспозиции представлено пять скульптур динозавров из офисной техники.

Посетителям выставки предложат пройти детский квест «В поисках Дино» с палеонтологом и получить подарок. Запись на прохождение обещают скоро открыть. За новостям можно следить на сайте.