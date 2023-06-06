Пропавшую девушку из Кабардинки нашли в Новороссийске

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В МВД сообщили, что стало известно о местонахождении 25-летней девушки, которая пропала в Кабардинке

Предыстория. Юга.ру писали, что 28 мая жительница поселка Кабардинка села в такси и с тех пор не выходила на связь. В полиции подробностей тогда не приводили. СМИ сообщали, что девушка должна была добраться до вокзала в Новороссийске, чтобы сесть в поезд в 21:55, она якобы собиралась на собеседование в Киров. В 21:16 она отправила матери сообщение о том, что едет в такси. В 21:21 её телефон уже был отключён, сообщают медиа. Родители обратились в полицию.

6 июня в полиции Краснодарского края рассказали, что девушку нашли. По данным МВД, ей ничего не угрожает. Подробностей в правоохранительных органах не приводят, но сообщают, что пропавшая сама приехала в Новороссийск и для проживания и уже трудоустроилась. По какой причине она не выходила на связь, неизвестно.

Ранее Юга.ру писали, что семья из Краснодарского края пропала после отъезда на отдых в Архыз. 5 июня в СКР по краю рассказали, что мужчина и женщина нашлись, они не выходили на связь во время отдыха, их жизни ничего не угрожало.

Геленджик Новороссийск Полиция Пропавшие без вести

Новости

Пропавшую девушку из Кабардинки нашли в Новороссийске
В Новороссийске без воды останутся 27 тыс. горожан, несколько школ и детских садов
В Мостовском районе размыло единственную дорогу к двум населенным пунктам
В Лабинском районе затопило дороги и дома. Детей эвакуировали из лагеря
Краснодарцев приглашают на лекцию, посвящённую русским меценатам 20 века
В Краснодаре открылась выставка экспонатов из конструктора Lego

Лента новостей

Ливни, грозы и сильный ветер
Вчера, 13:35
Ливни, грозы и сильный ветер
В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение
В многоэтажках Краснодара в июне отключат горячую воду
Вчера, 10:45
В многоэтажках Краснодара в июне отключат горячую воду
Публикуем список более 1700 адресов
Стендап, кинопоказ и спектакль о непредсказуемости любви
Вчера, 14:07
Стендап, кинопоказ и спектакль о непредсказуемости любви
Куда пойти в Краснодаре с 5 по 11 июня

Реклама на сайте