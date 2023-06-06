Пропавшую девушку из Кабардинки нашли в Новороссийске

В МВД сообщили, что стало известно о местонахождении 25-летней девушки, которая пропала в Кабардинке

Предыстория. Юга.ру писали, что 28 мая жительница поселка Кабардинка села в такси и с тех пор не выходила на связь. В полиции подробностей тогда не приводили. СМИ сообщали, что девушка должна была добраться до вокзала в Новороссийске, чтобы сесть в поезд в 21:55, она якобы собиралась на собеседование в Киров. В 21:16 она отправила матери сообщение о том, что едет в такси. В 21:21 её телефон уже был отключён, сообщают медиа. Родители обратились в полицию.

6 июня в полиции Краснодарского края рассказали, что девушку нашли. По данным МВД, ей ничего не угрожает. Подробностей в правоохранительных органах не приводят, но сообщают, что пропавшая сама приехала в Новороссийск и для проживания и уже трудоустроилась. По какой причине она не выходила на связь, неизвестно.