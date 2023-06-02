В Краснодарском крае пропала семейная пара. Их не могут найти уже пять дней
Супружеская пара из Краснодарского края уехала отдыхать в Архыз и пропала. Их ищут с 28 мая
В «ЛизаАлерт» рассказали, что 28 мая Артем и Мария Полковниченко уехали из Щербиновского района в Архыз. С тех пор их местонахождение неизвестно.
Пара передвигалась на автомобиле Chevrolet Niva серого цвета. С собой у них был лабрадор белого цвета.
Что известно о пропавших:
- Полковниченко Мария Александровна: рост 158 см, среднего телосложения, волосы рыжие, глаза голубые.
- Полковниченко Артем Владимирович: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серо-синие.
Поиском занимаются волонтеры. Связаться с ними можно по телефону: 8 (929) 829-45-58, Виктория.
Ранее Юга.ру писали, что в Ростовской области пропал житель Кропоткина Александр Полещук. Его нашли живым спустя три недели поисков. Мужчина поссорился с женой и ушел из дома.
Вчера, 10:00Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Как московские хиппи открывали Абхазию, Крым и Краснодарский край в 1980‑х
Вчера, 15:55Забора не будет
После протестов анапчан на пляже в Сукко решили не возводить ограждение с колючей проволокой