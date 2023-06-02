В Краснодарском крае пропала семейная пара. Их не могут найти уже пять дней

Супружеская пара из Краснодарского края уехала отдыхать в Архыз и пропала. Их ищут с 28 мая

В «ЛизаАлерт» рассказали, что 28 мая Артем и Мария Полковниченко уехали из Щербиновского района в Архыз. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Пара передвигалась на автомобиле Chevrolet Niva серого цвета. С собой у них был лабрадор белого цвета.

Что известно о пропавших:

Полковниченко Мария Александровна: рост 158 см, среднего телосложения, волосы рыжие, глаза голубые.

Полковниченко Артем Владимирович: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серо-синие.

Поиском занимаются волонтеры. Связаться с ними можно по телефону: 8 (929) 829-45-58, Виктория.

Ранее Юга.ру писали, что в Ростовской области пропал житель Кропоткина Александр Полещук. Его нашли живым спустя три недели поисков. Мужчина поссорился с женой и ушел из дома.