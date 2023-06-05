На Ставрополье нашли семейную пару из Краснодарского края. Их искали с конца мая

Кубанских туристов нашли живыми в Ставропольском крае через пять дней после заявления о пропаже

Предыстория. 28 мая Артем и Мария Полковниченко уехали из Щербиновского района в Архыз. Они отправились отдыхать на машине с собакой, но перестали выходить на связь. О пропаже людей сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» 2 июня. Вечером 5 июня сайт Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю заявил о нахождении пропавших. Ейский межрайонный следственный отдел ведет доследственную проверку по сообщению сестры пропавшей 31 мая. По ее словам, 28 мая 36-летние муж и жена оставили у нее дома в селе Глафировка Щербиновского района несовершеннолетнюю дочь и направились в поход в Карачаево-Черкесскую Республику.

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