На Ставрополье нашли семейную пару из Краснодарского края. Их искали с конца мая
Кубанских туристов нашли живыми в Ставропольском крае через пять дней после заявления о пропаже
Предыстория. 28 мая Артем и Мария Полковниченко уехали из Щербиновского района в Архыз. Они отправились отдыхать на машине с собакой, но перестали выходить на связь. О пропаже людей сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» 2 июня.
Вечером 5 июня сайт Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю заявил о нахождении пропавших.
Ейский межрайонный следственный отдел ведет доследственную проверку по сообщению сестры пропавшей 31 мая. По ее словам, 28 мая 36-летние муж и жена оставили у нее дома в селе Глафировка Щербиновского района несовершеннолетнюю дочь и направились в поход в Карачаево-Черкесскую Республику.
Сестра пропавшей уточнила, что у туристов были снаряжение и еда, необходимые для длительного путешествия в горах. Но через несколько дней родственница не смогла дозвониться им и заявила в правоохранительные органы о пропаже.
При помощи полиции следователи нашли супругов в Ставропольском крае, где они продолжали путешествовать. Сестра не могла связаться с ними из-за отсутствия сотовой связи в труднодоступных местах
Следователи Ставрополья опросили пару. Мужчина и женщина заявили, что «в отношении них каких-либо противоправных действий совершено не было».