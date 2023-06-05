На Ставрополье нашли семейную пару из Краснодарского края. Их искали с конца мая

Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ставропольский край

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  • Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кубанских туристов нашли живыми в Ставропольском крае через пять дней после заявления о пропаже

Предыстория. 28 мая Артем и Мария Полковниченко уехали из Щербиновского района в Архыз. Они отправились отдыхать на машине с собакой, но перестали выходить на связь. О пропаже людей сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» 2 июня. 

Вечером 5 июня сайт Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю заявил о нахождении пропавших.

Ейский межрайонный следственный отдел ведет доследственную проверку по сообщению сестры пропавшей 31 мая. По ее словам, 28 мая 36-летние муж и жена оставили у нее дома в селе Глафировка Щербиновского района несовершеннолетнюю дочь и направились в поход в Карачаево-Черкесскую Республику.

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Сестра пропавшей уточнила, что у туристов были снаряжение и еда, необходимые для длительного путешествия в горах. Но через несколько дней родственница не смогла дозвониться им и заявила в правоохранительные органы о пропаже. 

При помощи полиции следователи нашли супругов в Ставропольском крае, где они продолжали путешествовать. Сестра не могла связаться с ними из-за отсутствия сотовой связи в труднодоступных местах 

Следователи Ставрополья опросили пару. Мужчина и женщина заявили, что «в отношении них каких-либо противоправных действий совершено не было». 

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