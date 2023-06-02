В Краснодарском крае пропала девушка. Полиция разыскивает жительницу Кабардинки

28 мая жительница поселка Кабардинка села в такси и с тех пор не выходила на связь

В СМИ 2 июня появилась информация о пропаже 25-летней жительницы Кабардинки Валентины Гавриловой. По данным источника, девушка села в такси 28 мая и с тех пор нет информации о ее местонахождении. Юга.ру получили подтверждение в ГУ МВД Краснодарского края, там сообщили, что идут поиски.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия направленные на установление места нахождения пропавшей», — прокомментировали в ведомстве.

Подробностей там не привели.

По информации СМИ, Валентина должна была добраться до вокзала в Новороссийске, чтобы сесть в поезд в 21:55, девушка якобы собиралась на собеседование в Киров. В 21:16 она отправила матери сообщение о том, что едет в такси. В 21:21 её телефон уже был отключён, сообщает медиа. Родители обратились в полицию.