В Краснодарском крае на июнь забронировано 70% гостиниц

Краснодарский край

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  • Лестница к морю в Кабардинке © фото Марии Карагёзовой
    Лестница к морю в Кабардинке © фото Марии Карагёзовой

На июнь в Краснодарском крае зарезервировано 70% номерного фонда

На Кубани на июнь забронировано 70% гостиниц. Столько же процентов номерного фонда туристы зарезервировали на июль и 64% на август, сообщает администрация края.

Отель под тысячами звезд:

«С начала года курорты Краснодарского края уже приняли более трех миллионов туристов. Рассчитываем, что к концу летнего сезона эта цифра возрастет примерно до 12 миллионов человек. Нашим гостям доступны самые разнообразные предложения отдыха — от пятизвездочных гостиниц до мини-отелей», — рассказал губернатор Кубани.

В Краснодарском крае систематизировали 3 тыс. отелей. В том числе 277 гостиниц категории «четыре-пять звезд» на 36 тыс. номеров. В Сочи, Анапе и Геленджике таких объектов оказалось больше всего.

На конец июня туристы забронировали отели:

  • 66% «пять звезд»,
  • 71% «четыре звезды»,
  • 61% «три звезды»,
  • 53% «без звезд».

Этим летом на курортах действует 110 сетевых отелей на 15 тыс. номеров. Из них 22 — брендовые мировые гостиницы на 4 тыс. номеров.

Как сообщали ранее Юга.ру, к середине июня вода в Черном море прогреется до 22 °С.

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В Краснодарском крае на июнь забронировано 70% гостиниц
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