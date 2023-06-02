В Краснодарском крае на июнь забронировано 70% гостиниц

На Кубани на июнь забронировано 70% гостиниц. Столько же процентов номерного фонда туристы зарезервировали на июль и 64% на август, сообщает администрация края.

«С начала года курорты Краснодарского края уже приняли более трех миллионов туристов. Рассчитываем, что к концу летнего сезона эта цифра возрастет примерно до 12 миллионов человек. Нашим гостям доступны самые разнообразные предложения отдыха — от пятизвездочных гостиниц до мини-отелей», — рассказал губернатор Кубани.

В Краснодарском крае систематизировали 3 тыс. отелей. В том числе 277 гостиниц категории «четыре-пять звезд» на 36 тыс. номеров. В Сочи, Анапе и Геленджике таких объектов оказалось больше всего.



На конец июня туристы забронировали отели:

66% «пять звезд»,

71% «четыре звезды»,

61% «три звезды»,

53% «без звезд».

Этим летом на курортах действует 110 сетевых отелей на 15 тыс. номеров. Из них 22 — брендовые мировые гостиницы на 4 тыс. номеров.



Как сообщали ранее Юга.ру, к середине июня вода в Черном море прогреется до 22 °С.