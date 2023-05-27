К середине июня вода в Черном море прогреется до 22 °С

Синоптики прогнозируют, что к середине июня вода на черноморских курортах прогреется до 22 °С

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что вода в Черном море прогреется до 22 °С к середине июня. В Крыму море будет комфортным для купания чуть позже, сообщил «Интерфакс».

«Мы поинтересовались, что такое купальный сезон, и врачи говорят, что если температура воды 22 °С и выше, то тогда ребенок может комфортно себя чувствовать в воде. Вот это пороговое значение мы берем», — пояснил Вильфанд.

По словам синоптика, сейчас на юге Краснодарского края и в Крыму температура воды уже превысила 15 °С. По прогнозам Гидрометцентра, в первой декаде июня море прогреется до 20 °С.

Ранее Юга.ру писали, начало купального сезона в середине июня прогнозировали синоптики «Фобоса». Некоторые туристы начали купаться и загорать еще неделю назад.