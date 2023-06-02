«Мне необходима помощь мужа!» Жительница Краснодарского края и другие жены мобилизованных отцов троих детей обратились к Путину
Женщины просят внести изменения в закон и не призывать на службу мужчин с беременной женой и двумя детьми, а также отцов троих детей
Многодетные матери записали видеообращение к президенту РФ с просьбой внести поправки в закон о мобилизации. Женщины пытаются добиться отсрочки для отцов троих детей или отцов двоих детей, ожидающих третьего ребенка. Также они сообщили, что оставили обращение на сайте Путина.
На видео женщины рассказывают о проблемах, с которыми столкнулись после мобилизации мужей. Многие обязанности ложатся на старших детей, из-за чего те перестают уделять время учебе и подготовке к экзаменам. У подростков начинают возникать психологические проблемы. Кроме того, из-за переживаний женщины сталкиваются с угрозой прерывания беременности.
Напомним, в октябре 2022 году мужчинам с беременной женой и двумя детьми хотели давать отсрочку от призыва. Позже Генштаб выпустил соответствующую директиву об освобождении от службы отцов троих детей. Но в январе 2023 года появилась информация, что документ перестал действовать. В Минобороны сказали, что директива носила рекомендательный характер и отсрочка осуществлялась в индивидуальном порядке.
После этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что директива продолжит действовать. Кроме того, в январе в Госдуму внесли законопроект о внесении изменений в ФЗ о мобилизации. Он предусматривает отсрочку для отцов троих и более детей. Законопроект с 13 января находится на этапе первого чтения.
1 июня жительница Краснодарского края и мать троих детей Анастасия Зубкова рассказала, что не может добиться возвращения мужа из зоны СВО. Мужчину призвали осенью, когда Анастасия была беременна. Женщина писала письма в различные ведомства, но ей отвечали, что в директиве нет пункта об отсрочке при беременности третьим ребенком.
После родов Анастасия снова начала писать письма краевым властям, но вернуть мужа не получается. Везде отвечают, что для отсрочки трое детей должно было быть на момент призыва.
Мобилизованного краснодарца вернули из зоны СВО на медкомиссию:
«Без мужа сложно. У нас трое детей —5 лет, 3 года и 3 месяца. Средний ребенок очень часто болеет (родился раньше срока), дважды уже лежали с ним на операции в краевой больнице. И если сейчас заболевание опять обострится, я не знаю, что и делать. Летом ему нужно посетить кардиолога, так как у него не закрыто овальное окно. Для этого нужно ехать в другой город. Младший совсем маленький. Его нужно возить на прививки каждый месяц. Сдача того же анализа крови — проблема, так как нужно ехать в город. Дочь (старший ребенок) сильно привязана к папе, порой случаются сильные истерики с вопросами, почему папа не может приехать так долго. Губернатор на контакт вообще не идет, несколько раз писала ему на почту, но обращение просто перенаправляют в военкомат и все по тому же кругу. Невозможно без мужа нормально съездить за продуктами. У меня начались проблемы со спиной, каждый день не живешь, а существуешь», — рассказала Анастасия.
В поддержку многодетных матерей высказались депутаты Нина Останина и Ярослав Нилов. По словам Нилова, женщины боятся рожать третьего ребенка, а беременные переживают за осложнения на нервной почве. По словам депутата, в поддержку многодетных подготовили соответствующие запросы в думский Комитет по обороне, Минобороны и военную прокуратуру.
Ранее Юга.ру писали, что из зоны СВО вернули многодетного волгоградца. Также мобилизационная комиссия Краснодарского края отменила мобилизацию Сергея Сапрыкина — отца ребенка-эпилептика.