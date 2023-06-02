«Мне необходима помощь мужа!» Жительница Краснодарского края и другие жены мобилизованных отцов троих детей обратились к Путину

Женщины просят внести изменения в закон и не призывать на службу мужчин с беременной женой и двумя детьми, а также отцов троих детей

Многодетные матери записали видеообращение к президенту РФ с просьбой внести поправки в закон о мобилизации. Женщины пытаются добиться отсрочки для отцов троих детей или отцов двоих детей, ожидающих третьего ребенка. Также они сообщили, что оставили обращение на сайте Путина. На видео женщины рассказывают о проблемах, с которыми столкнулись после мобилизации мужей. Многие обязанности ложатся на старших детей, из-за чего те перестают уделять время учебе и подготовке к экзаменам. У подростков начинают возникать психологические проблемы. Кроме того, из-за переживаний женщины сталкиваются с угрозой прерывания беременности.

Напомним, в октябре 2022 году мужчинам с беременной женой и двумя детьми хотели давать отсрочку от призыва. Позже Генштаб выпустил соответствующую директиву об освобождении от службы отцов троих детей. Но в январе 2023 года появилась информация, что документ перестал действовать. В Минобороны сказали, что директива носила рекомендательный характер и отсрочка осуществлялась в индивидуальном порядке. После этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что директива продолжит действовать. Кроме того, в январе в Госдуму внесли законопроект о внесении изменений в ФЗ о мобилизации. Он предусматривает отсрочку для отцов троих и более детей. Законопроект с 13 января находится на этапе первого чтения. 1 июня жительница Краснодарского края и мать троих детей Анастасия Зубкова рассказала, что не может добиться возвращения мужа из зоны СВО. Мужчину призвали осенью, когда Анастасия была беременна. Женщина писала письма в различные ведомства, но ей отвечали, что в директиве нет пункта об отсрочке при беременности третьим ребенком. После родов Анастасия снова начала писать письма краевым властям, но вернуть мужа не получается. Везде отвечают, что для отсрочки трое детей должно было быть на момент призыва.

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