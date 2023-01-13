Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих детей будет действовать

Вся Россия

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  • © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру
    © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру

Ранее сообщалось, что октябрьское указание Генштаба отозвано

Об этом секретарь генсовета «Единой России» заявил в своём телеграм-канале.

«Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущеная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», — написал Турчак.

12 января депутат КПРФ Нина Останина рассказала, что директиву, отменяющую указания об отсрочках, направили в военкоматы в конце декабря. Она добавила, что отмену подтвердили в разговоре ее коллеги с представителем Генштаба.

Ранее Юга.ру сообщали, что об отмене директивы рассказала жена мобилизованного симферопольца Ольга Анастюк. 12 января она показала ответ штаба Южного военного округа (ЮВО) на ее просьбу вернуть домой ее мужа для помощи в воспитании трех детей до 16 лет. В просьбе она ссылалась на документ Генштаба ВС РФ № 315/2/3658 для служебного пользования, который указывал освобождать от мобилизации отцов трех детей до 16 лет.

31 декабря Юга.ру писали, что мобилизованного многодетного отца из Волгограда вернули домой — это первое действие парламентской группы по вопросам СВО.

Частичная мобилизация для СВО

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Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих детей будет действовать

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