Летом в Сочи будут работать 170 пляжей

Краснодарский край

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  • Сочинский пляж © Фото Ula Ulachka, freepik.com
    Сочинский пляж © Фото Ula Ulachka, freepik.com

В Сочи до 1 июня установят новое пляжное оборудование

В этом летнем сезоне в Сочи будут работать 170 пляжей. На всех территориях провели водолазные обследования и очистку дна акватории, сообщает «Сочи Официальный». Пробы морской воды соответствуют всем показателям. 

В Сочи отметят День города:

С июня по октябрь на пляжах Сочи будут организованы:

  • дежурства спасательных постов,
  • спасательные лодки,
  • медпункт,
  • безопасные зоны для купания детей,
  • сигнальные флаги,
  • звуковое оповещение,
  • знаки безопасности.

Глава курорта Алексей Копайгородский проинспектировал состояние береговой полосы курорта. Он поручил проверить сохранность пляжных бетонных укреплений и площадок для принятия воздушных ванн.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Сочи некоторые отели вдвое снизили цены на бронирование в мае-июне.

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