Летом в Сочи будут работать 170 пляжей

В Сочи до 1 июня установят новое пляжное оборудование

В этом летнем сезоне в Сочи будут работать 170 пляжей. На всех территориях провели водолазные обследования и очистку дна акватории, сообщает «Сочи Официальный». Пробы морской воды соответствуют всем показателям.

В Сочи отметят День города:

С июня по октябрь на пляжах Сочи будут организованы:

дежурства спасательных постов,

спасательные лодки,

медпункт,

безопасные зоны для купания детей,

сигнальные флаги,

звуковое оповещение,

знаки безопасности.

Глава курорта Алексей Копайгородский проинспектировал состояние береговой полосы курорта. Он поручил проверить сохранность пляжных бетонных укреплений и площадок для принятия воздушных ванн.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Сочи некоторые отели вдвое снизили цены на бронирование в мае-июне.