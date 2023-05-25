Летом в Сочи будут работать 170 пляжей
В Сочи до 1 июня установят новое пляжное оборудование
В этом летнем сезоне в Сочи будут работать 170 пляжей. На всех территориях провели водолазные обследования и очистку дна акватории, сообщает «Сочи Официальный». Пробы морской воды соответствуют всем показателям.
В Сочи отметят День города:
С июня по октябрь на пляжах Сочи будут организованы:
- дежурства спасательных постов,
- спасательные лодки,
- медпункт,
- безопасные зоны для купания детей,
- сигнальные флаги,
- звуковое оповещение,
- знаки безопасности.
Глава курорта Алексей Копайгородский проинспектировал состояние береговой полосы курорта. Он поручил проверить сохранность пляжных бетонных укреплений и площадок для принятия воздушных ванн.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Сочи некоторые отели вдвое снизили цены на бронирование в мае-июне.
Вчера, 10:10 РекламаЖилой район ВКБ Восточный
Как выглядят и сколько стоят новые квартиры рядом с парком «Краснодар»?