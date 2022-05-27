Дочь Галицкого заняла 14 место в рейтинге самых богатых наследников в РФ от Forbes

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Журнал Forbes составил рейтинг наследников и наследниц российских миллиардеров. В него вошла дочь краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого

По данным Forbes, в России на 29 апреля насчитывалось 113 миллиардеров с свовокупным состоянием 522 млрд долларов. Издание составило рейтинг из предпринимателей, которые оставят целые состояния своим наследникам.

Авторы рейтинга поставили дочь краснодарского предпринимателя Сергея Галицкого на 14 место. В рейтинге уточняется, состояние Галицкого составляет 3,3 млрд долларов. Доля одного ребенка — тоже 3,3 млрд долларов. Наследницей Галицкого является его дочь Полина Галицкая.

Ранее Юга.ру писали, что в 2016 году Полина Галицкая занимала пятую строчку рейтинга самых богатых наследников, а в 2018 году заняла 11 место в списке. В 2020 году Полина Галицкая находилась на 13 строчке рейтинга самых богатых наследников российских миллиардеров (доля составляла 3,5 млрд долларов). В 2021 году составители рейтинга поставили ее на 15 место.

Напомним, Галицкий в интервью ютуб-каналу «Коммент.Шоу» объяснил, почему не оставит дочери много денег.

Бизнес-сообщество Деньги Сергей Галицкий Финансы

Новости

Во время «военной спецоперации» в Украине погиб замглавы Новопокровского района
В парке у стадиона ФК «Краснодар» с 27 мая возобновят вечерние кинопоказы
Губернатор Кубани поручил подготовить места для строительства приютов в городах. В Краснодаре приют не могут построить почти 20 лет
Показываем, где мэрия Краснодара хочет обустроить новый городской пляж
Дочь Галицкого заняла 14 место в рейтинге самых богатых наследников в РФ от Forbes
Во время «военной спецоперации» в Украине погиб росгвардеец из Краснодара

Лента новостей

Краснодарка вошла в топ Forbes «30 до 30»
Вчера, 11:35
Краснодарка вошла в топ Forbes «30 до 30»
Рассказываем, почему это важно
Берег умирающих дельфинов
24 мая, 17:48
Берег умирающих дельфинов
Почему в Черном море погибают китообразные и кто на Кубани пытается их спасти
5 квартир в исторических зданиях Краснодара
25 мая, 14:13
5 квартир в исторических зданиях Краснодара
На «Авито» продают жилье в памятниках культуры

Реклама на сайте