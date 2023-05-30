Пляж курорта «Роза Хутор» открывает купальный сезон 1 июня
Курорт «Роза Хутор» предлагает гостям совместить отдых в горах и на море
Пляж курорта расположен в Имеретинской долине в получасе езды от горного кластера. Шаттлы отвозят туристов на Черноморское побережье и обратно дважды в день .
Краснокнижные тритоны, календула и лабиринт:
На пляже есть:
- лежаки,
- солнцезащитные тенты,
- отдельные шатры-бунгало,
- полотенца и раздевалки,
- площадка с лабиринтом для детей,
- понтоны для прыжков в воду,
- spa-зоны с массажем,
- летнее кафе,
- фреш-бар.
Гости курорта могут заняться серфингом и дайвингом. Необходимое оборудование выдают на прокат. На территории пляжа также расположен дайв-центр Go Dive с погружениями, инструкторами и обучающими курсами.
Напомним, что пляж «Роза Хутор» несколько лет получал международную экологическую награду «Голубой флаг».
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