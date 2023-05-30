Пляж курорта «Роза Хутор» открывает купальный сезон 1 июня

Пляж курорта расположен в Имеретинской долине в получасе езды от горного кластера. Шаттлы отвозят туристов на Черноморское побережье и обратно дважды в день .

Гости курорта могут заняться серфингом и дайвингом. Необходимое оборудование выдают на прокат. На территории пляжа также расположен дайв-центр Go Dive с погружениями, инструкторами и обучающими курсами.



Напомним, что пляж «Роза Хутор» несколько лет получал международную экологическую награду «Голубой флаг».



Как сообщали ранее Юга.ру, летом в Сочи будут работать 170 пляжей.