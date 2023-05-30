Пляж курорта «Роза Хутор» открывает купальный сезон 1 июня

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Курорт «Роза Хутор» предлагает гостям совместить отдых в горах и на море

Пляж курорта расположен в Имеретинской долине в получасе езды от горного кластера. Шаттлы отвозят туристов на Черноморское побережье и обратно дважды в день .

Краснокнижные тритоны, календула и лабиринт:

На пляже есть:

  • лежаки,
  • солнцезащитные тенты,
  • отдельные шатры-бунгало,
  • полотенца и раздевалки,
  • площадка с лабиринтом для детей,
  • понтоны для прыжков в воду,
  • spa-зоны с массажем,
  • летнее кафе,
  • фреш-бар. 
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Гости курорта могут заняться серфингом и дайвингом. Необходимое оборудование выдают на прокат. На территории пляжа также расположен дайв-центр Go Dive с погружениями, инструкторами и обучающими курсами.

Напомним, что пляж «Роза Хутор» несколько лет получал международную экологическую награду «Голубой флаг».

Как сообщали ранее Юга.ру, летом в Сочи будут работать 170 пляжей.

Курорты и туризм отдых Пляжи Роза Хутор Черное море

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