Погода в Краснодаре: синоптики обещают заморозки

Краснодарский край

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  • © Фото Chris Lawton с сайта unsplash.com
    © Фото Chris Lawton с сайта unsplash.com

Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 6-7 мая

Ожидается переменная облачность. Днем и вечером в юго-восточных предгорных районах и горах местами кратковременный дождь. Ветер 4-9 м/с, днем и вечером возможны порывы до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью 6 мая 2-7 °С, днем 17-22 °С. Местами в северной половине и предгорных районах края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1…-3 °С. 7 мая ночью 5-10 °С, днем 19-24 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Ночью и утром 6 мая местами небольшой дождь. Ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 °С, днем 16-21 °С.

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