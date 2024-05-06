Погода в Краснодаре: синоптики обещают заморозки

Ожидается переменная облачность. Днем и вечером в юго-восточных предгорных районах и горах местами кратковременный дождь. Ветер 4-9 м/с, днем и вечером возможны порывы до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью 6 мая 2-7 °С, днем 17-22 °С. Местами в северной половине и предгорных районах края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1…-3 °С. 7 мая ночью 5-10 °С, днем 19-24 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Ночью и утром 6 мая местами небольшой дождь. Ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 °С, днем 16-21 °С.